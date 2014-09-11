欧央行总裁德拉吉重申将在必要时进一步行动

路透米兰9月11日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四促请政府推出配合央行刺激经济的财政政策，推行投资和结构性改革，以扶助在挣扎中的欧元区经济增长。欧洲央行上周公布一系列刺激欧元区经济增长的举措。

德拉吉表示，以增加公共投资为目的来讨论欧元区总体财政立场可能是有益的。

德拉吉强调，不能只靠欧洲央行来支持欧元区经济增长。欧洲央行在上周四公布将利率降至纪录新低，且推出新举措，向欧元区经济挹注资金。

“今日主要的信息是，只有在结构性、财政和货币政策合力推行的情况下，才会看到刺激经济增长所投资的资源可得到回报。”德拉吉说。

德拉吉表示，欧洲央行管理委员会“准备在需要时采取进一步行动”。但他讲话的大部分内容都在强调投资的重要性，称要想实现欧元区经济可持续复苏，需要大规模增加投资。

对于欧洲央行上周公布的货币政策，德拉吉解释购买有资产担保的证券(ABS)举措，希望消除投资者的忧虑。

尽管德拉吉称政府应考虑为ABS提供公共担保，以扶助支持银行对小企业提供借贷，但他补充说，“值得一提的是ABS优先级证券是高质量的资产。”

德拉吉表示，购买ABS和本月稍后实施的长期再融资操作(LTRO)“对央行资产负债表造成相当大规模的影响”，他补充说，“预计规模将向央行在2012年初资产负债表的规模发展。”

在2012年初，欧洲央行的资产负债表超过3万亿欧元。上周，为略多于2万亿欧元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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