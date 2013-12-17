德拉吉：通胀若长期维持低位 欧央行将采取行动

* 欧洲央行警惕通胀可能长时间处于低位的风险

* 德拉吉称，若有必要欧洲央行将采取行动

* 预计欧元区不会面临通缩风险

路透布鲁塞尔12月16日 -欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动，并补充道他确信欧元区将避免重蹈日本覆辙。

但德拉吉不愿透露底牌，并拒绝详细讨论可能会采取何种工具来扭转物价长期处于低位的局面。

但他指出，银行不愿向家庭和企业放贷并不是因为缺少资金，表明欧洲央行暂时不太可能提供更多的长期贷款。

近几个月，欧元区通胀率已远低于欧洲央行所设略低于2%的目标水平，值此之际欧元区经济慢慢走出衰退，银行业也在试图清理金融危机期间暴露的不良资产。

这种境况让一些观察人士想起日本1990年代的局面，当时房地产泡沫破灭把日本推入通缩周期，而且至今还没有彻底恢复。

“我们完全意识到通胀长期处于低位可能带来的下行风险，”德拉吉在欧洲议会表示。“管委会准备而且能够在必要的时候采取行动。”

“我们并不认为情况与日本类似，”德拉吉说。

“我们存在区别，我们的中长期通胀预期仍稳定受控，而日本1990年代初以及2000年代初却不是这样。”

他强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。

欧洲央行11月调降指标再融资利率至纪录低位0.25%，而且还向银行体系注入逾1万亿(兆)欧元以缓解融资压力。德拉吉指出，银行业者已经偿还其中约40%的贷款，他说，避险情绪以及资本匮乏是银行不愿向实体经济放贷的原因之一，而不是因为缺乏融资。

银行不能把其资本用于放贷，必须持有资本以防范风险，融资则指其获得可以用于放贷的资金。

“隔夜货币市场过度流动性在逐步减退。我们在监控这些进展对我们货币政策立场可能产生的影响。我们准备考虑所有可用工具，”德拉吉指出。(完)

(编译 许娜/李爽 审校 龚芳)

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