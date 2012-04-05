欧央行总裁称现在谈论退出宽松政策为时过早

* 利率维持在1.0%的纪录低点

* 欧洲央行排拒德国要求准备退出策略的压力

* 德拉吉称西班牙公债收益率升高显示市场期望改革

路透法兰克福4月4日电---欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.

欧洲央行周三宣布维持利率於1.0%之後,德拉吉称"经济前景面临的主要是下滑风险",而欧洲央行需要时间来观察大规模向银行注资的完整效应.

欧洲央行通过两次三年期融资操作向金融体系注资超过1万亿欧元,藉以遏制去年年底出现的信贷紧缩局面,当时状况有可能加剧欧元区危机,并危及欧元.

德拉吉驳回推动欧洲央行开始准备退出危机模式的倡议;此一行动是由德国央行总裁魏德曼所主导,而德拉吉近几个月来强调他与魏德曼的关系良好.

德拉吉表示:"有监于当前产出及失业率处於历史高点的状况,目前要讨论退出策略为时过早."他直率的补充道:"我认为欧洲央行总裁是对此有最终话语权的人."

德拉吉对经济状况发出审慎看法之前,欧洲公布了连串黯淡的经济数据,加深了欧元区经济正处於衰退的疑虑.

德拉吉表示,决策者并未讨论调整利率.不过在他的开场声明中,德拉吉试图平息德国方面的疑虑;德国担心欧洲央行两度进行三年期融资所释出的庞大资金将带来通胀压力.

他在例行的会後记者会上指出:"我们所有的非标准政策措施本质上都是暂时之举.坚定适时解决中期物价稳定面临的上档风险的所有必要工具都可供动用."

德国为首的多位决策人士担心,三年期融资操作正带动通胀压力.

欧元区3月通胀率回落至2.6%,高於欧洲央行略低於2%的目标,同时也高於预期,但经济疲弱意味着欧洲央行可能无法暗示升息或退出融资措施.

经济低迷意味着即便已经证明通胀比预期棘手,欧央行也不会很快收紧政策.去年因为危机卷土重来,欧洲央行不得不由两次加息扭转为两次降息,如今欧央行将小心谨慎,不再犯过早结束低利率政策的错误.

"我认为我没有在通胀方面加强语调,"德拉吉称,不过他认为通胀压力来自油价上涨和间接税.

然而,金融市场分析师察觉到论调发生变化.

"整体来说,今天欧央行记者会的论调更加强硬,"巴克莱资本国际分析师Julian Callow表示,"似乎管委会变得更加担心大宗商品价格上涨带来通胀风险."

**二线国家承压**

德拉吉在强调经济下行风险的同时,对西班牙发行主权债券成本上升问题的回应则显得轻松.

德拉吉上个月曾表示,危机最糟糕的时期已经结束;他似乎并不担心西班牙周三标债利率跳涨问题.西班牙周三标债表现令整个欧洲市场感到紧张,甚至盖过了葡萄牙成功回到债市的影响.

自西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在3月初挑战欧洲,单方面放宽该国2012年赤字目标以来,西班牙债券风险溢价跳涨.

德拉吉认为,风险溢价的上升表明金融市场期待欧元区二线国家政府实施改革举措,这些国家需要自己作出改进,而不是指望欧洲央行采取进一步行动.

"市场是在要求这些国家的政府拿出行动,"他说.

西班牙政府正力图说服欧洲夥伴国家和债券市场相信,即便面对公众越来越强烈的不满,其仍有能力控制预算赤字.

德拉吉亦继续对希腊和爱尔兰这两个已获得欧盟/IMF援助的国家保持施压.

他表示,爱尔兰为援助受危机冲击的国内银行业而以较高利率进行融资,爱尔兰必须信守承诺对这些融资按期给予偿付.

爱尔兰在2008年金融危机後为帮助救助国内银行系统而发行的本票目前享受免息期.到明年4月该国将支付4.9亿欧元利息.

谈及希腊,德拉吉表示,一些希腊银行业者在进行资本重组时可能无法从欧洲央行的资金操作中获得融资,将不得不依靠希腊央行的紧急流动性援助工具(ELA).

对於欧洲央行资金操作让银行业过於依赖其贷款的担忧,他并不认为问题有多严重,而是表示:"我们并未见到有任何迹象显示银行业过份依赖欧洲央行."(完)

--编译 张明钧/李爽/郑茵;审校 程琳

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