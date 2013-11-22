德拉吉降低实施负存款利率预期 但未完全排除可能性

* 11月会议讨论过存款利率问题，但还没有消息

* 德拉吉暗示不会很快采取行动后，欧元上涨

路透柏林11月21日 -欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，对于实施负存款利率央行没有什么新消息。此前媒体报导称，ECB正在积极考虑该举措。

“我恳请你们，不要从我今天的讲话中推测实施负存款利率的可能性，”德拉吉在南德日报(SuddeutscheZeitung)组织的活动上称。

“我在记者会上也讲过，这个问题在上次货币政策会议上讨论过，至今还没有新的消息，”他说。“我澄清一下：大家都知道人们往往喜欢把事情拼凑在一起，创造出自己的想象。”

德拉吉周四的讲话暗示，他希望降低11月降息后存款利率很快会降至负值的预期，而又不排除这个可能性。

存款利率降至零以下是ECB前所未有过的事情，这实际上将向银行在ECB的储备金收费。

欧洲央行的一些人士认为，如果通缩还继续威胁欧元区，下一步就考虑实施负利率是符合逻辑的做法。央行内部人士称，本月会议上讨论了这一选项，近几个月已经做了很多工作克服相关技术障碍。

德拉吉表示不大可能很快采取行动后，欧元上涨，兑美元涨至1.3477的日高，德拉吉表态前在1.3435美元。1320GMT时，欧元报1.3470美元。德国公债期货则跌至日低。

周三，彭博援引未具名消息人士报导，欧洲央行考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。如果真的实施，将考虑把存款利率降至负0.1%。

一家商业银行的高层人士称，他所在的银行大约在六个月前被要求为负存款利率做准备。这个问题比较复杂，因为负存款利率究竟如何执行还不清楚。

在周四的讲话中，德拉吉还称，欧洲央行降息旨在重新防范出现通缩，而不是暗示通缩风险可能在欧元区成真。

德拉吉表示，近几个月以来，欧洲央行看到通胀“在慢慢”降低。外加经济形势疲软，那表明低通胀将可能持续较长时间。

“我认为下一步会采取利率动作，”Nordea的分析师Anders Svendsen说。“他们明显对此敞开了大门。”(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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