焦点：欧洲央行总裁称民粹主义削弱了欧洲一体化

路透马德里11月30日 - 欧洲央行总裁德拉吉在周三刊出的采访中称，民粹主义运动的蔓延不仅威胁到欧洲一体化，还威胁到在移民、安全和其他共同关注问题上找到联合应对举措的努力。

德拉吉向西班牙El Pais报纸表示，欧盟民众的主要关切现在是“移民、反恐安全措施、防卫和边防”。这是他近来就政治局势发出的最严厉表态。

“所有这些都是需要共同应对的超国家事务。欧洲一体化是适宜的应对，但近来已变得越来越弱，部分因民粹主义运动所致，”他并称。

德拉吉名未点名某些政党。但一系列民粹运动已撼动欧洲政治版图，这其中包括推动退欧辩论的英国独立党(UKIP)、以及也希望在法国进行退欧公投的法国极右翼政党民族阵线。

法国、德国、荷兰这三个民粹运动升高的国家，都即将举行选举，执政党专注力偏离结构性改革的风险，令欧洲央行持续背负支撑经济成长的重担。

欧盟执委会周三将公布一项计划，建议成立一个新的联合研究基金，以重振960亿欧元国防行业，这将是逾10年来欧盟最大防卫研究计划。

**2018-2019年将达到通胀率目标**

德拉吉警告，英国退欧谈判持续愈久，政治不确定性将升高。

“英国投资人及其他经济机构将更难以作出决定。对英国的冲击当会大于对欧盟及欧元区的影响，但英国是个大型经济体，所以也会对欧盟有影响。”

德拉吉拒绝就即将到来的投票和意大利宪改公投发表评论，重申ECB的职责是维持欧元区物价稳定。

“我们所知的是，我们有一个维持物价稳定的目标，并且我们有工具手段来实现这个目标。那么我们如何能最好地为信心和稳定做出贡献呢？就是通过实现那个目标。”德拉吉讲道。

数年来经过实施前所未有的刺激举措，ECB已经将欧元区指标利率降至纪录低点。央行下个月将决定是否需要在明年3月到期后继续延长1.74万亿欧元规模的资产购买计划，以推动经济增长和通胀。

“我要说的是，尽管过去六到七年间发生了许多危机，我们仍继续驾驶着大船驶向这个目标，我们预期通胀率将在2018-2019年时回升到低于并接近2%的目标。”德拉吉说道，重申了早前委员会其它官员的言论。

ECB已经超过三年未达到通胀目标。央行将在12月8日公布2019年的通胀率初估，届时还将更新此前作出的其它预估。（完）