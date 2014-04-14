德拉吉称欧元走强或触发QE 为迄今为止最明确信号

* 欧洲央行发出迄今为止最明确的信号：汇率变化可能引发QE

* IMF成员国称若通胀持续偏低，欧洲央行应考虑采取行动

* 向欧洲央行施压的国家包括日本和巴西

路透华盛顿4月12日 -欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。此时全球财经高官不断向欧洲施压，要求其采取措施击退通缩威胁。

德拉吉称，欧元汇率在决策过程中的影响愈发重要，将成为决策的诱因。这是迄今为止欧洲央行就准备实施刺激性资产购买计划发出的最明确信号。

“汇率若走强将需要进一步宽松货币政策。如果你希望政策还像现在这么宽松的话，那么若(欧元)汇率进一步上升，就需要出台进一步的刺激措施，”他在记者会上表示。

欧元区通胀率偏低的问题，成为全球财经高官和央行总裁周六会议的中心议题。国际货币基金组织(IMF)督导委员会敦促欧洲央行，如果低通胀成为持续性问题，应考虑采取行动。

“IMF建议欧洲央行进一步正确地放宽政策，”巴西财长曼特加指出。

全球金融市场对此予以密切关注。欧洲央行上周维持利率不变，但保留了调整货币政策以提振欧元区疲弱的经济表现和通胀形势的可能。与此同时，德拉吉称该央行官员一致认为，可能需要实施购债的量化宽松(QE)政策。

在过去12个月中，欧元兑美元已上涨近5.5%，兑日圆则走坚近10%。欧元兑美元在最近几周更创下2011年末以来最高水平，上周收盘位仅略低于1.39。

德拉吉周六指出，欧元在过去一年的升值是导致欧元区通胀率降至当前低位的重要因素，令通胀年率最多降低0.5个百分点。该地区3月通胀年率仅为0.5%，远低于央行设定的低于但接近2%的目标。

“我一直在说，汇率水平并不是政策目标，但对于物价稳定和增长非常重要，”德拉吉表示。“过去几个月发生的情况是，欧元汇率对于物价稳定越来越重要。”

欧元近期走强令全球外汇市场不少人士感到困惑，因为欧元区利率较低、增长前景疲弱而且通胀率接近零。事实上，多数外汇分析师预期，美国经济前景改善和美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激政策，将推动美元兑欧元今年走强。

一些接受国际救助的南欧国家近期公债表现强劲，也反映出一些有利欧元的投资流动。例如，希腊周四发售30亿欧元五年期债券就吸引到超过200亿欧元的认购。

**汇率为决策依据而非目标**

部分欧元区央行官员以往认为，量化宽松政策极不可取，只有当物价下滑时才会考虑。

不过决策层近几周公开讨论，在通缩威胁加剧时把存款利率降为负值，或者像美国、日本和英国那样实施购债的可能性。

德拉吉称，有两个因素可能促使央行作出任何决定：“一个是出现我们不愿看到的货币融资环境紧缩，另一个是中期经济前景恶化。”

“我不想给你们一个会或者不会采取行动的具体水平，我只是告诉你们一个决策方向，”他提到欧元走强时说。

欧元在2008年7月时曾升至1.60美元的记录高位，但欧洲央行对此并未作出反应，即便欧元区财长试图口头压低欧元汇率。不过当时欧元区的通胀率为4%，也接近记录高点，因此欧元升值恰好可以抑制通胀。

**日本的前车之鉴**

日本财务大臣麻生太郎以本国经历过的漫长通缩时期为证，直言不讳地警告欧元区应防范物价下滑风险。这是通常言辞温和的日本官员少有的举动。

“基于我们自己的经验，一旦市场建立起通缩心态，就很容易滑入恶性循环。人们会开始推迟消费和投资，从而引发更大的通缩压力，”他表示。

日本1990年代和欧元区目前的情况惊人的相似：银行借贷疲软、经济增长脆弱、本币升值、而且央行坚称近期内不会出现通缩。

虽然日本在过去15年中的多数时间都处于通缩，但最初几年的物价下滑并不明显，因此日本央行很久之后才承认发生通缩。

这就是日本官员警告不要掉以轻心的原因，即便如德拉吉所指出的那样，欧元区长期通胀预期看起来仍“良好受控”。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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