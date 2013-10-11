欧央行总裁称美债务僵局或损及全球经济

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约10月10日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，旷日持久的美国债务僵局可能损害全球经济。
他表示，世界上其他国家相信，美国能够打破这一僵局。但他同时也指出，美国国会可能出现一场大规模的角力，而这会持续数周甚至数月。
“在这种情况下，可以预见，将会对美国经济乃至全球经济带来严重打击，”德拉吉在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)表示。他将出席周末在华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议。
德拉吉讲话的视频请点选
美国政府自10月1日开始部分关停，且将在10月17日触及举债上限，引发债务违约风险。
相反，德拉吉称欧元区经济出现改善，正在从三年多来的主权债务危机中复苏。
但他谨慎地表示，欧元区经济的继续增长不会一帆风顺。
“复苏步伐将会受抑，而且不够均衡，在一定程度上说较为脆弱，面临许多风险，”他说。
德拉吉称，不仅主权债券市场企稳，银行对融资前景也比最近几年乐观。
他说，这是透明度提高的重要成果。提高透明度是欧央行的主要目标，也是使欧元区银行体系恢复稳健的关键。
“透明度是关键。总的来说，欧洲以外的投资者都认为，如果不提高透明度，他们极不可能真正在其银行体系投资，”德拉吉指出。
欧央行大约一年内就要开始监管区内银行业者。解决问题银行的统一机制料在2015年出台。
先要进行资产质量审核，然后进行压力测试，这样监管才能确保银行体质良好。欧央行还努力制定一个关闭破产银行的统一机制。
“过去一个半月，我们看到几家银行有能力融资。因此市场前景好于两年期进行上次压力测试时的情况，”德拉吉表示。(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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