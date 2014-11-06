焦点：欧元区企业增长疲弱且大幅降价 欧洲央行面临更大压力

路透伦敦11月5日 - 欧元区企业活动10月增长低于预期，尽管企业加大降价幅度；调查结果难以缓和欧洲央行内部日益加剧的紧张关系。

欧洲企业过去两年半来持续降价，10月降价幅度创2010年初以来最大，当时是欧元区陷入主权债危机最严重的时候。

尽管企业降价，但服务业和制造业增长疲弱，令政策会议前夕欧洲央行面临的压力加大，欧洲央行正寻求途径避免欧元区滑入通缩，将通胀率从1%以下的央行形容为危险区域中拉回来。欧元区10月通胀率仅为0.4%。

欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为52.1，几乎持平9月触及的10个月低点52.0。

“报告如此疲弱令人担忧，因报告凸显了欧元区需求不振，且增长忧虑加重。两大领域前瞻性分项指数都令人失望，”巴克莱的Apolline Menut说。

尽管PMI连续第16个月位于荣枯分水岭50上方，但这样的扩张是有代价的。

产出价格分项指数从9月的48.5跌至47.1，为2010年2月以来最低，表明企业正在绝望地砍价。

“欧元区仍然面临明显的通缩风险。除非欧元区的前途有持续明显的改变，否则的话，欧洲央行最终可能必须走上量化宽松的道路，”IHS Global Insight的Howard Archer表示。

本周的路透调查显示，全面的量化宽松是欧洲央行最后的选项之一；同时在周四的政策会议上，欧洲央行料将按兵不动，但最终将买进主权债的可能性现在提升至50%。

一项路透调查表示，要让刺激计划能有效推升通胀率，欧洲央行需要扩大资产负债表约1万亿(兆)欧元。该数据与欧洲央行总裁德拉吉所说的目标一致。

根据路透周二的独家报导，德拉吉将在周三稍晚遭到欧元区国家央行官员的围剿，他们认为他的管理方式讳莫如深，而且沟通缺乏一致性。

这种情况令市场不安，加上数据疲弱，以及美国共和党在期中选举中大获全胜可能阻挠立法进程，这些因素打压欧元兑美元重新滑向近期低点。

**预计英国央行也不会调整政策**

周三公布的零售销售数据显示，9月欧元区消费者减少购物活动。

零售销售可以反映出家庭需求情况，该数据支持欧盟执委会的预测，即欧元区经济在第一和第二季分别扩张0.3%及0.1%之后，第三季将陷入停滞。

日益上升的经济不确定性上月对英国服务业的冲击程度亦大于预期，暗示英国的复苏步伐在年底明显放缓。

英国10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)由9月的58.7跌至17个月低点56.2，低于路透调查的所有预估值。

然而，预计英国央行周四会议也不会调整货币政策。

由于数据弱于预期，英镑短期利率期货现在显示英国在第二季度之前不会肯定加息，最近路透调查的分析师中有接近半数持此观点。

“虽然本周绝对不会升息，而且明年2月可能性也很低，但我们认为英国经济的强劲程度支持央行在2015年第二季采取行动，”荷兰国际集团(ING)的James Knightley表示。

欧元区服务业的情况也很糟糕。欧元区10月服务业PMI终值为52.3，创七个月低位，9月终值为52.4。本月出现明显改善的希望渺茫。[nL4S0SV1MM]

法国PMI在50下方进一步下降，意大利PMI显示经济停滞。欧洲最大经济体德国10月综合PMI显示成长速度慢于9月。

“欧元区PMI数据黯淡，显示经济蹒跚而行，恶化的可能性要大于好转，”Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。

欧元区服务业PMI图表：link.reuters.com/keq22v

欧元区PMI与GDP增长：link.reuters.com/rud84s

欧洲PMI走势：link.reuters.com/suw32w

欧洲服务业PMI走势：link.reuters.com/vut72w

欧元区零售销售增长与通胀及失业率：link.reuters.com/xej84s

欧元区零售销售与消费者信心：link.reuters.com/tyb25s

(完)

(编译 利棣儿/戴素萍/张涛；审校 张荻/王兴亚)

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