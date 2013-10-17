欧洲央行要测试银行业抗压能力 自己也面临考验

2013年1月8日在法兰克福拍到的欧洲央行大楼前的标志。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 欧洲央行明年开始将监管至少130家大银行

* 测试必须揭出那些脆弱银行，但同时维护整个体系--分析师

* 欧盟尚未就如何处置受困银行达成一致

* 以前的压力测试曾显示爱尔兰银行业不惧压力，但后来却被压垮

路透法兰克福10月16日 - 下周欧洲央行(ECB)将公布欧元区大银行健康状况的测试计划，此举是重建信心的关键一步。前两次类似的尝试都虎头蛇尾，这次欧洲央行的声誉将面临考验。

但是，这一次测试如果从严把关，可能暴露许多银行的严重问题，而欧元区仍缺乏对最弱银行进行资本重组的统一机制。欧洲央行将从明年开始监管这些将接受测试的银行。以前欧盟(EU)搞的测试标准太松，失去了测试的意义。

如果外界普遍对银行体系健康状况缺乏信心，欧元区经济势难全面复苏，同时欧洲央行可能会发现，由于欧洲银行业联盟仍不完善，自己必须掌握好分寸。

“这些测试责任重大，需要反映出银行体系中的薄弱环节在哪里，但同时也需要维护整个体系的完整性，”苏格兰皇家银行欧洲宏观信用研究主管Alberto Gallo说。

“如果搞好了，一定会带来明显变化。”

在欧盟银行业联盟的第一阶段中，欧洲央行将从各国监管当局接下监督约130家银行的权责。银行业联盟计划旨在避免重蹈2008年的金融危机，不让纳税人再拿出数十亿的钱来拯救银行。

前两次的压力测试不乏疏失状况，例如爱尔兰银行业通过测试之后不到数月，就把国家拖入破产边缘。

因此欧洲央行希望在开始监管银行之前，找出隐藏在资产负债表的风险。这些将接受欧洲央行监管的银行包括资产估值超过300亿欧元的银行，或者资产价值超过本国经济产出20%的银行、以及那些曾接受欧盟资金纾困的银行。

下周三，欧洲央行将公布明年会如何测试这些银行。这项审视也将成为2014年稍晚时欧洲全面性检查的基础。

如果成功，测试结果将显示哪些银行体质已足够强健可承受未来风险、而哪些银行又需要提高资本。国际货币基金(IMF)估计，光是西班牙及意大利的银行，未来两年就需要面对2,300亿欧元的企业贷款亏损。

**协议仍未明朗**

欧盟各国财长周二同意将监管权力转给欧央行。但经过数月的讨论，关于银行业联盟的第二阶段--如何拯救或关掉困难银行的协议仍未明朗。

许多银行或许无法依靠自己来筹资，欧元区危机显示，甚至国家政府也经常无力伸手救援。除了爱尔兰以外，欧元区第四大经济体西班牙甚至也必须寻求国际援助来解决其银行业问题。

法国、西班牙和意大利希望欧元区17国很快共同承诺，不分国别对疲弱银行予以支持。

德国拒绝做出让步，担心这最终主要由其买单，德国财长朔伊布勒表示，此举“目前不可能”。

但欧央行在推进就此问题的研究，明年10月将出结果，之后不久欧央行负责执行的单一监管机制(SSM)将在11月开始运作。

“资产质量评估和压力测试是欧洲复苏的关键，”Gallo表示。

**坏账问题可能突出**

银行是否归欧央行直接监管，将基于年底的资产负债表规模，届时这种银行可能会更多。各国监管机构将继续负责较小型的银行，不过必要时欧洲央行可以干预。

为了避免银行像之前几次的测试，拿地方惯例为由隐瞒业务状况，欧洲银行业管理局将给对坏帐给出单一的定义。

单一的定义将使投资者更容易对不同国家的银行进行比较。

评估将侧重各个国家属“问题领域”的贷款，在某些市场关注像船运、商业不动产及抵押贷款等领域。以德国为例，像德国商业银行、HSH Nordbank和NordLB等银行，船运曝险部位偏高。对西班牙、意大利及葡萄牙的银行来说，不动产领域则更值得注意。

银行必需展示，它们是否已将贷款正确地分门别类，并是否提拨了足够现金来应对可能无法偿还的债务。欧元区此前的经济衰退，已造成许多家庭和企业无力还贷。

银行的资本基础可能会根据巴塞尔III标准来评测，这意谓着资本至少须是风险加权资产的7%，此外那些自身体质状况可能影响整个银行体系的银行，还必须持有附加资本。

一个关键问题是如何对待银行持有的主权债，此前德国央行推动更精确反映不同国家主权债所附带的不同风险程度。

根据巴塞尔III，银行不必为持有主权债而持有资本，欧洲央行在其资产质量评估中不太可能解决这个问题。(完)

(编译 郑茵/李婷仪/李爽/戴素萍; 审校 张涛/隋芬)

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