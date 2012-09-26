（更正）欧央行总裁为购债计划辩护

(更正:正文小标下面第一段译文有误,应为"德拉吉的购债计划",而非"意大利的购债计划")

* 德拉吉在柏林讲话,为买债计划辩护

* 称现在政府应该跟进,采取"果断行动"

* 德拉吉对德国央行"极为敬重"

路透柏林9月25日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二向持怀疑态度的德国听众,为央行的买债计划做出强有力的辩护,并称现在要由政府用自己的果断政策举措来跟进.

在德国柏林BDI工业联盟的会议上,德拉吉把本月稍早公布的欧洲央行买债计划形容为一座"桥梁",而不是困扰欧元区三年之久的危机的解决之道.

他并警告欧元区领导人不要自满,敦促他们趁着欧洲央行带动市场信心改善之际,推进改革并进一步整合其预算政策.

"当前信心的改善并不代表所有问题都解决了,"德拉吉在演说中表示.这是自从他推出"直接货币交易"(OMT)买债计划引发德国一阵抨击声浪以来,首次在德国发表的重要政策演说.

"欧洲央行的措施只是通往未来的桥梁.这项任务还需各国政府分别或联合采取果断措施,才能完成."

自7月末德拉吉首次暗示要推出有关计划以来到九月中旬,欧元兑美元涨逾0.1美元,至四个月高点.西班牙和意大利等疲弱欧元区成员国的举债成本也下跌.

但过去一周以来,信心有所消褪,因市场怀疑西班牙是否愿意寻求救援,而寻求援助是欧洲央行购买其公债的前提条件.且另有报导称希腊预算缺口大於预期.

德国画报关於德国央行律师正审视购债计划合法性的报导,周二同样令人气承压.德国央行拒绝证实此报导.

**会晤梅克尔**

德拉吉在德国柏林BDI工业联盟的会议上讲话之前,曾与德国总理默克尔会面.默克尔一直支持德拉吉的购债计划.

德国央行总裁魏德曼曾表示,德拉吉的计划相当於由欧洲央行向受困的欧元区政府提供融资,有违其确保物价稳定的职责.

德拉吉表示,他"极为尊重"德国央行,并明确指出他和欧洲央行管委会其他成员的很多关切与德国央行一致,分歧在於如何应对这些问题.

"在当前环境下,威胁稳定的最大风险是无动于衷,因此欧洲央行采取了行动,"德拉吉表示.

德拉吉不同意魏德曼有关购债计划等同于对政府融资的观点,称近几个月欧元区经历了一场"非常严重的分化",突出表现在借款成本差异上,这体现了外界对欧元区解体的"没有根据"的担心.

"欧洲央行管委会因而面临一项选择:向此形势低头,任凭其货币政策的单一性被破坏;或是在其职权范围内采取行动,以恢复货币政策在欧元区所有国家的正常传导.我们决定倾向於後者."

默克尔办公室在她与德拉吉会晤後发表声明称,双方一致认为,欧元区各国政府仍需做出巨大改革努力,以提高竞争力和重塑信誉.

默克尔当日稍早在同一个会议上表示,欧洲需要深吸一口气,推进各项措施来提高生产率和控制预算.她承认德国"并非一个(与世隔绝的)孤岛".部分经济学家担心,今年下半年,德国或陷入技术性衰退.

但她表示,欧元区受困成员国有责任修补经济,称德国正通过提振国内消费,尽其所能地帮助改善欧元区状况.(完)

--编译 梁睿雪/丁琦;审校 张涛

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