欧洲央行结束QE后不会寻求帮助任何特定国家--执委普雷特

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透法兰克福6月22日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)对德国明镜在线称，欧洲央行不会寻求确保为任何特定国家提供有利的融资条件，其放眼于针对整个欧元区而非特定成员国的政策。
欧元区外围国家担心欧洲央行结束2.3万亿欧元(2.6万亿美元)购债计划时收益率会上升，导致他们的融资成本上升，从而可能抑制经济增长。
“如果特定一国面临的风险上升，那就不是货币政策的问题，”同时还是欧洲央行执委的普雷特在采访中称。“我们不针对特定国家，不会确保为政府提供有利的融资条件。”(完)
(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。