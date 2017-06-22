欧洲央行结束QE后不会寻求帮助任何特定国家--执委普雷特

路透法兰克福6月22日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)对德国明镜在线称，欧洲央行不会寻求确保为任何特定国家提供有利的融资条件，其放眼于针对整个欧元区而非特定成员国的政策。

“如果特定一国面临的风险上升，那就不是货币政策的问题，”同时还是欧洲央行执委的普雷特在采访中称。“我们不针对特定国家，不会确保为政府提供有利的融资条件。”(完)