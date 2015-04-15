欧洲央行购债改善了融资环境 银行业预期贷款需求激增

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透法兰克福4月14日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的一份调查显示，随着该央行购债计划改善了融资环境，欧元区银行业者预计未来数月贷款需求将创逾10年来最强。
欧洲央行的银行贷款季度调查问询了逾140家大型银行，结果显示放贷标准也逐渐放宽。这一进程料依然缓慢，尽管意大利等国家有一些亮点。
这项调查结果是显示欧元区信贷循环在改善的迄今最明显迹象。再加上最近经济数据有些改善，显示该地区经济前景令人鼓舞。
有净39%的银行预计未来三个月企业贷款需求强劲，为欧洲央行2003年开始整理该数据以来最高比例。29%的银行预计购房贷款会增加。
“相比一年前银行业的情况，在信贷标准层面有了明显改善，”欧洲央行在报告中称。
该数据还显示，银行也让借款变得愈发容易。过去一个季度有净9%的银行放宽贷款条件，有1%预期在未来的三个月放宽。
欧元区主要国家中，意大利出现的改善最为明显，有净25%的银行在过去三个月放宽贷款标准。荷兰和法国分别为净13%和7%。
这表明欧洲央行1万亿欧元的刺激计划开始发挥作用。
差不多一半的银行称，量化宽松举措帮助改善了市场融资环境，他们预计将利用注入到银行体系的部分资金来提供贷款。
“情况是有所改善，但是起点很低，”咨询机构Capital Economics的Jack Allen表示。“银行放贷意愿有所松动，但是这是在收紧放贷标准已有差不多六年的情况下。欧元区比美国落后不少。”(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)