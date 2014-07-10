分析：欧洲央行冀望鼓励银行增加放贷 以达到量化宽松政策效果

图为在首尔一家银行拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透法兰克福/巴黎7月9日 - 欧洲央行冀望银行业者可善用新一波释出的长期贷款，来压低借贷利率，作为央行资产购买计划的替代方案，进而避开一场可能造成内部分裂的纷争。

欧洲央行上月发布的这项贷款计划，是提振欧元区经济方案措施之一；欧元区通胀率远低于央行目标，小企业则缺乏信贷。

这项措施除了旨在鼓励银行对企业放款之外，亦为银行提供借贷四年期低廉资金的渠道，银行可藉此购买金融资产。

决策官员希望这可创造“信贷乘数”效应，相当于鼓励民间部门代替欧洲央行进行量化宽松--即创造资金购买资产，以压低借贷利率并提振支出。

“这就是贷款，但又不只是贷款，”欧洲央行执委普雷特提及这项融资计划时表示。

“这也是挹注资金，融资的替代方案，”普雷特周三在巴黎对路透指出。

这项计划的构想是以下这三种情况会出现一种或一种以上：

银行动用这笔资金对家庭或企业放款，进而直接协助振兴经济；银行直接使用这笔款项购买资产；银行利用这些资金作为发行自家债券的替代方案。

这三种情况的后面两种可以降低所有银行的融资成本，即使是那些没有使用欧洲央行资金的银行，进而促使企业信贷市场环境更加宽松，融资成本可望更加低廉且更容易取得。

普雷特周三在巴黎发表演说时表示，这项贷款计划、或定向长期再融资操作(TLTRO)“可望打破放贷受抑、宏观经济状况疲弱及贷款拖欠情况严重的恶性循环，并重新启动‘信贷乘数’的正面进程。”

根据这项计划，银行可在9月及12月借贷最多4,000亿欧元资金，利率略高于欧洲央行例行的融资操作。银行接下来还有机会在2016年中获得额外的贷款。

在今年4月至新融资操作期间放款净额为正值的银行业者，按此计划最高可筹借新放贷净额三倍的资金，并持有这些资金直到2018年，但先决条件是这些银行持续增加放款。

不过，计划条款并未规定银行须将取得的所有欧洲央行贷款都用于放贷，因此银行也可以将部分资金用于自身融资，或购买资产。

“他们以极低的利率向银行提供资金，让银行扩大资产负债表，这样一来既能创造新资金，也会购买资产，”苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell称。

“这与欧洲央行原本可能自己做的事情特别相似，”他称。“但是购买资产的不会是欧洲央行，而是民间部门。所以在我看来，这很像是间接量化宽松。”

量化宽松包括央行用新发行的货币从银行和其他民间机构购买金融资产，进而提高经济中的货币流通量；而后者应会使利率下降并促进消费。

TLTRO的资金最终是要偿还的，但可以在四年内增加欧元区的货币供应。

**量化宽松的障碍**

欧洲央行寄望长期贷款操作能有成效。

“我们在6月果断采取行动，若不够还将进一步采取行动，但没有理由认为不够，”欧洲央行执委科尔周三称。

但如果计划作用不大呢？

很多银行目前不愿冒险，因为他们正准备迎接欧洲央行在11月接过银行业监管职责之前的测试。而且也不能保证他们在测试后会增加放款。

除此之外，企业和消费者是否会有大量的新增借款需求也是问题。

“我认为信贷乘数方面最大的阻力是银行自身，”为对冲基金提供咨询的纽约SGH Macro Advisors公司执行长Sassan Ghahramani表示。

“对他们来说形势糟糕，”他在谈及欧洲央行体质测试和资本重组压力时表示。“无疑定向长期再融资操作(TRLPC)会有利而非有弊。问题在于乘数--对银行来说存在瓶颈。”

欧洲央行也希望这项计划起作用，因为央行启动资产购买计划的阻力很大。

前德国央行副总裁、现任欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧央行应当只在紧急情况下才采用大规模资产购买计划，比如在通缩马上将出现的情况下。

“不过几乎没感觉到这类风险的存在，而且我们预计也不会出现。”

欧洲央行总裁德拉吉上周四在记者会上表示，欧洲央行还有备用放宽政策工具，而且欧洲央行管委会一致同意，若通胀仍下行，将推出量化宽松举措。德拉吉发表这番言论数小时后，欧洲央行管委魏德曼指出，利率不应维持在极低水准太长时间。

**推出QE空间不大**

甚至那些较不反对的人士也认为，不会很快释出量化宽松举措。欧洲央行决策者一致认为，必须先让6月宣布的一揽子举措产生效果，这要持续到明年。

即便管委会支持2015年采取量化宽松举措，但随着美国联邦储备委员会(美联储，FED)料在明年第三季左右开始加息，全球的政策环境可能使得推出这种举措有些棘手。

据了解欧洲央行想法的消息人士透露，美联储收紧政策将导致风险重新定价，可能让欧洲央行坚定的反向行动面临艰难处境。

因此欧洲央行推出量化宽松举措的空间变得较小，意味着TLTRO真的需要发挥作用。

“我们将贯彻6月份所做的决定，包括定向长期再融资操作(TLTRO)，我们坚信这将有所帮助，”科尔称。

一种结果可能是造成所谓的“投资组合再平衡效应”，也就是银行利用TLTRO资金来部分代替发行债券。

普雷特在巴黎表示，通过此类替代效应，“TLTRO能够造成可投资资产匮乏，这将导致收益率下降且市场融资环境更为宽松，即便对于那些尚未参加该操作的银行而言亦如此”。

倘若银行取得欧洲央行贷款后减少自身债券发行，按照逻辑推断，那么供应减少将推升银行债券价格，收益率也相应下降。

“那还可能对其他的企业信贷市场产生溢出效应，因为银行债的投资者将会因供应稀缺而离开该市场，转而重新投资其他市场领域，”普雷特表示。

欧洲央行融资操作计划的一个缺点是，央行不能完全控制银行业者拿新贷款来做什么。

除了履行维持贷款处于上行趋势的职责外，银行业者可以选择用央行廉价资金来为自身融资，或购买资产。

但这或许是值得付出的代价，避免为印钞而血战；对于欧洲央行一些人士而言，印钞仍是绝对禁忌。

“达成了某种妥协，”苏格兰皇家银行的Barwell说。

“他们(欧洲央行)已经放弃对购买何种资产以及最终影响将如何的必要控制，他们避免了不得不做出决断--他们避免了对购买什么，以及QE是否会让政界拖累改革步伐的无休止争论。”(完)

(编译 龚芳/李爽/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/艾茂林/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。