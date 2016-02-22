焦点：欧洲央行副总裁称若放宽政策 将保护银行业者免受伤害

路透纽约2月19日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，如果欧洲央行下个月因为通胀反弹时间推迟而放松政策，那么该央行将保护银行免受此举带来的意想不到的伤害。

他在纽约的Reuters Newsmaker活动上表示，如果再次放宽政策，将采取缓和“对银行成本立即产生的直接影响的方式”，但他补充称尚未就是否放宽政策作出决定。

欧洲央行曾强调，已经准备好在3月10日会议上检视并且可能重新调整政策，因能源价格偏低、经济和贷款增长乏力料使未来几年欧元区通胀远低于目标水准。

“在考虑如果我们决定略微放宽政策能做些什么时，我们将需要缓解这对银行业者的影响，就像瑞士和日本等其他国家那样，”冈斯坦西欧称，他指的是采取分级负利率政策的央行。

“由于这项措施旨在影响货币市场短期利率，”他称。“这是实施负存款利率的主要目的。”

欧洲央行于去年12月将存款利率降至负0.3%，一些其他国家央行亦推行负利率政策，以鼓励对企业及民众放款。但投资人预计这将损害金融机构的获利，银行类股今年即重挫约20%，引爆全球股市卖压涌现。

日本央行为最新一个实施负利率政策的主要国家央行，但这项政策仅适用于金融机构存放在央行的资金。欧洲央行去年12月开会时研究这类分级存款利率作为可能的选项，但这项提案并未出现在为负责决策的管理委员会所准备的资料当中。欧洲央行决策官员认为这项方案太过奇特且复杂。

摩根大通分析师Greg Fuzesi在客户报告中指出，冈斯坦西欧的谈话首次真正显示出欧洲在慎重考量这类(分级)机制。“这也显示欧洲央行并未因市场担忧将损及银行业而有所推迟，反倒积极思考如何作最好的规划，并进一步放宽政策。”

冈斯坦西欧表示，任何决定都将取决于通胀状况。欧洲央行正努力将目前在零水平附近的通胀率推向2%。冈斯坦西欧预计，尽管今年下半年通胀率应会反弹，但上半年低油价将会使欧元区的物价水平承压。

“我们预计今年下半年通胀率会上升，”冈斯坦西欧说。他还表示，低油价意味着“上半年我们有可能面临一两个月总体通胀率为负的情况。”

“如果欧洲央行管理委员会的结论认为其路径面临风险，政策正常化越来越推后...则欧洲央行可能会采取行动。”

冈斯坦西欧发表关于通胀的讲话后，欧元兑美元出现上涨。

银行股出现抛压可能会提高银行资本的成本、遏制银行放贷，并降低欧洲央行每月600亿欧元资产购买计划的效果。市场现预计2016年欧洲央行至少可能降息两次，令存款利率到今年底降至负0.55%的水平。

冈斯坦西欧还称，虽然全球经济增长面临数项风险，当前的情况与2008年金融危机及深度衰退完全不可同日而语。

“虽然目前存在下行风险，但全球经济并不致步入新一轮衰退的，”冈斯坦西欧说。(完)