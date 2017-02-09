焦点：ECB购债对欧元区债市支撑作用开始减弱 且政治风险加剧

图为2016年9月8日拍摄的欧洲央行总部。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦2月8日 - 欧洲央行(ECB)购债计划提供的强力缓冲开始减弱。欧元区政治风险上升，且投资者预期随着通胀和经济成长加速，央行的刺激政策正在走向尾声。

公债利差急剧变阔，正在反映出这种情况。意大利与德国10年期公债之间的利差三年来首次触及200个基点，法国与德国公债之间的利差变为77个基点，高于两周前的50个基点。

据银行估计，如果没有欧洲央行的购债行动，欧元区公债收益率会高出约20-50个基点。这低于一年前的大约75-100个基点。

“量化宽松(QE)就是麻醉剂，曾让投资者把欧元区债市当作一个没有差异的整体，现在要撤除了，”荷兰合作银行的利率策略主管Richard McGuire称。

欧洲央行2.3万亿欧元(2.5万亿美元)的资产购买计划稳住了欧元区债券收益率，压制着借款成本，并为区内的薄弱成员国提供庇护，使其能够抵御去年英国公投脱欧等事件冲击。

这也有助于解释为何评级较低的意大利10年期公债收益率，一段时间以来却低于美国指标公债收益率。

意大利10年期公债收益率在2.28%，较美国10年期公债收益率低大约8个基点。但有关欧洲央行缩减量化宽松规模的揣测，推动意大利公债收益率开始大幅攀升，美意公债收益率之差已开始收窄。

法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，估算量化宽松溢价的方式之一，就比较欧元区美元计价的债券和欧元区以外欧盟国家的同类债券，譬如波兰的债券。

他估计，对于西班牙和意大利公债而言，欧洲央行购债的影响约为40个基点。

“如果明天就取消购债计划，我预计收益率会普遍上升大约40-50个基点，”他说。

**走到尽头？**

欧洲央行2015年3月推出量化宽松，从4月开始会将月度资产购买规模调降200亿欧元至600亿欧元，并且会维持购债计划至少到年底。

1月欧元区通胀率为1.8%，非常接近欧洲央行略低于2%的目标。

虽然欧洲央行对通胀加速上升轻描淡写，但经济数据普遍改善以及对通胀压力正在积聚的看法意味着，投资者在考虑欧洲央行何时开始缩减刺激规模。这预示持有较高风险的欧元区国家债券所需溢价将会上升。

欧洲央行仍在继续购债，现在就说量化宽松溢价将完全消失为时尚早。但分析师表示，对缩减量化宽松的担忧，意味着各国的特定因素将超过欧洲央行购债行动的正面影响。

本周这种情况在法国就比较突出，该国数十年来最难以预料的总统大选让投资者感到不安，10年期法国公债收益率涨至近17个月高点。

德意志银行称，股票和信贷市场面对政治动荡表现相对平静，说明法国债券价格走势同时受到缩减量化宽松担忧和政治因素的影响。

据荷兰合作银行的估计，结束量化宽松将推动意大利五年期公债收益率上涨58个基点，而西班牙和法国的同样债券收益率将会分别上涨22和20个基点。

骏利资产基金经理人葛罗斯周一表示，如果欧洲央行和日本央行没有实施量化宽松政策，美国10年期公债收益率将“相当快地”升至3.5%，美国经济则将落入衰退。

**煤矿坑里的金丝雀**

对有些人而言，葡萄牙是需要关注的市场。该国债务负担沉重并且经济迟滞，被视为欧元区中最疲弱的环节之一，过去一直对任何缩减QE传言表现得最为敏感。

但是，欧洲央行的购债措施给葡萄牙带来的好处已经赶不上其他欧元区国家，因为符合购买条件的公债短缺，已经迫使欧洲央行放缓购买葡萄牙债券。

“对缩减购债而言，葡萄牙就是煤矿坑里的金丝雀，”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu称。

“我们知道，欧洲央行将很快触及其购债限制，再加上经济前景黯淡，意味着利差极有可能面临上行压力。”

葡萄牙10年期公债收益率今年以来上升约40个基点，爱尔兰10年券收益率涨幅类似。欧洲央行在爱尔兰的购债近期也放缓。(完)