欧洲央行刺激计划或不会达到理想规模 QE是可选项--消息

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号标志雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福10月27日 - 欧洲央行消息人士表示，央行买入民间资产的计划可能不会达到央行的目标，可能给明年初央行采取更大胆行动带来压力，购买政府公债成为可选项。

欧洲央行上周开始买入有担保债券，且计划在今年稍晚买入有资产担保的证券(ABS)，两者均视为促进企业借贷的举措，从而支撑欧元区经济。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，央行购买自计划，以及央行向银行提供的新的低成本借贷资金，令央行资产负债表规模扩大至2012年初的水平，即较目前水平多1万亿欧元。

不过，ABS市场流动性低，以及欧洲央行可购买的高质量ABS供应稀少，意味着央行目前的计划难以达到刺激经济的效果。

欧洲央行12月将向银行提供第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)，将扶助央行在达到扩大资产负债表目标上取得进展，不过，欧洲央行在第一轮TLTRO中向银行仅放贷826亿欧元，预示银行并不热衷于TLTRO。

“一些人知道(目前购买计划)将行不通。规模太小，但问题却大得多，”一位熟识事件的消息人士称。

另一位消息人士表示，“我们很清楚这两个市场不是这么简单，且单靠它们，肯定不足以令资产负债表扩大至我们的目标。”

被问及此题材时，欧洲央行发言人称，“TLTRO和购买ABS和有担保债券应该被视为一整套计划。这三项举措对欧元系统资产负债表规模的整体影响将是巨大的。”

**购买量及QE问题**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧本月表示，符合欧洲央行购买条件的可担保债总计约6,000亿欧元。他说，大约4,000亿欧元的ABS符合欧洲央行新计划购买条件。

一消息人士称，欧洲央行实际买入的ABS规模将“远少于”4,000亿欧元。供应紧张风险推高ABS价格，这将令央行买入的成本上升。

“这可能导致央行买入更少量的ABS，”另一位消息人士说。

路透上周报导，几位知情人士对路透称，欧洲央行正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

“(公司债)是一个特别的市场。很难达到买入量，”消息人士说。

现有资产购买计划存在限制，即使决定买入公司债，也令人怀疑欧洲央行会否开始买入主权债--一个庞大、高流通性，可能带来主要影响的市场。

不过，欧洲央行透过买入主权债，或称为量化宽松政策(QE)印钞，引起德国央行反对，德国央行总裁魏德曼担心此举将沦为资助其他欧元区政府。

被问到欧洲央行如果有必采取QE，欧洲央行是否得到大部份决策者支持时，消息人士称，“很可能将有大部份决策者支持QE，但不会是绝对多数。德国将不会是唯一的反对者。”

另一消息人士称，1月欧洲央行管理委员会会议将可能为欧洲央行是否准备在现行购债计划上追加行动提供线索。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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