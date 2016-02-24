分析师称欧洲央行若不放宽QE购债规定 可能将无债可买

路透伦敦2月23日 - 欧洲央行若不放宽其购债规定，那么可能在一年就无债可买，欧洲央行提振欧元区成长及通胀率的任务将受挫。

一些分析师称，欧洲央行可能得考虑放弃不购买收益率低于该行存款利率的债券的规定，甚至得考虑把公司债纳入购债范围，特别是如果欧洲央行扩大每月600亿欧元购债规模的话。

若不这么做，欧洲央行可能无法买到某些国家的公债，包括欧元区最大经济体、且为风险最低借款国--德国的公债。

欧洲央行去年3月出台量化宽松(QE)措施时，为限制风险设下了一些规定，除了收益率的限制外，欧洲央行持有单一国家公债不得超过其发行额的三分之一，持有某特定债券亦不得超过其发行额的三分之一。此外，欧洲央行购买各国公债受到各国对欧洲央行资本贡献比重的限制。

路透调查显示，预计3月10日欧洲央行会议将把存款利率下调10个基点至负0.40%，每月购债规模可能增加100-300亿欧元。

荷兰银行称，如果每月购债规模增加至700亿欧元，那么在2017年3月之前，德国和芬兰将触及33%的购债上限，葡萄牙也将接近上限边缘。

荷银的估算系基于收益率不变的假设。如果收益率上升，合乎购债规定的债券将会增加。(完)