德拉吉称ABS购买规模将“很大”但结构改革是关键

路透米兰9月12日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五承诺，该央行计划中的资产购买计划规模将十分“庞大”，但他也强调只有成员国政府推进结构性改革，才可能重振停滞不前的欧元区经济。

欧洲央行已承诺会购买资产支持证券(ABS)和有抵押债券，同时向银行业者提供更多低成本资金，以促进对企业的放贷。

其结果就是，“我们的资产负债表规模预计将升向2012年初的水平，”德拉吉在米兰参加财长会议后举行的记者会上称。

他不愿就ABS购买计划的规模给出估计数字，称“我们知道这一计划规模很大，但现在还不能给出具体的数字”。

德拉吉重申，欧洲央行准备好在必要时采取更多措施，以抵御欧元区的通缩威胁。上周该央行把主要再融资利率降至0.05%的记录低位。

欧元区经济在第二季停滞，8月通胀率则降至五年低点0.3%。

德拉吉称，该央行认为经济正在持续复苏，即便复苏的势头“脆弱、好坏不一且低迷”。

不过德拉吉强调，由于利率已经处于“区间下端”，现在要靠成员国政府改革经济，以改善增长能力了。

“无论出台什么样的货币甚至财政刺激政策...如果不推进严肃的结构性改革，这些刺激政策是无法带来明显的经济增长的，”德拉吉称。

德拉吉还警告称，欧元区财政规定“不应被打破”，这对于重建市场信心而言相当关键，即便成员国围绕就财政整顿采取更灵活态度的可能范围问题争论不休。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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