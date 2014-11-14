调查：欧洲央行实施量化宽松购买公债的机率为50%

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Alex Grimm

路透11月13日 - 路透调查显示，分析师现在预计欧洲央行(ECB)实施购买公债举措的机率为50%，尽管通缩威胁增大，且经济增长很快加速的希望渺茫。

为了让欧元区避免陷入通缩，欧洲央行通过购买担保债券和提供长期贷款，一直在向银行体系挹注资金，目标是使其资产负债表规模再扩大约1万亿(兆)欧元。

但对于包括购买有资产担保证券在内的这些举措是否足够的疑虑不断升温。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，管理委员会一致决定，如果有必要将准备采取更多非常规宽松举措，央行员工将进行准备工作。

虽然有些分析师认为这是一种观望立场，但也有一些分析师将其视为欧洲央行向购买公债迈进了一小步。最新路透调查显示，欧洲央行购买公债的机率料为50%，高于9月调查预估的40%。

回答额外问题的小样本分析师认为，如果欧洲央行确实实行购买公债的全面量化宽松举措，时间将是在2015年上半年，规模总计5,000亿欧元。

按照公债购买总额与经济体规模之比看，上述预期远低于美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行的购债数额。

分析师并不确信购债会有助于推动通胀率回升。

“经济对此做何反应还不好说。但我们认为...宣布量化宽松后，信心和通胀预期可能上升，”法国巴黎银行的市场经济全球主管Paul Mortimer-Lee说。

此次调查显示，分析师调降对欧元区经济成长和通胀前景预期，与接受欧洲央行调查的专家看法相同。

第四季欧元区经济料扩张0.2%，2015年第一季料增长0.3%。调查对明年整体增速预估为1.1%，略低于上月调查时的预估。

只有一家银行预计通胀数据为负值，尽管欧元区有几个国家已经公布物价按年下跌。预计直至2016年，物价升幅都将远低于欧洲央行约2%的目标。

今年通胀率料平均为0.5%，2015年和2016年料分别为0.9%和1.4%。

欧洲央行购买主权债计划遭到德国央行总裁魏德曼以及其他几位管委会成员的强烈反对。但接受额外调查的小样本分析师中，大部分都表示欧洲央行推进购债量化宽松可行，即便此举在央行管委会未获得一致通过。

“我认为不可能一致同意，充其量也就是一些人默许，”SEB分析师Daniel Bergvall表示。(完)

(编译 杜明霞/李爽 审校 王兴亚)

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