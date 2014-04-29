欧洲央行须将量化宽松措施纳入考量 但须考虑实施效果

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)对新闻通讯社MNI表示，印钞以购买资产是该行必须持续考虑的事，但须考量所有政策工具实施的效果及可能动用的时机。
韩伟森表示，所谓量化宽松(QE)是“我们必须持续考虑的事。”
“我乐见这被纳入考量，被放到台面上。但你必须观察所有不同工具的效果，必须观察可能动用它们的特定时间背景，”他补充道。
韩伟森上周向路透表示，对欧洲央行而言，量化宽松在操作面上可能很复杂；这为该行会否采行这类计画以抗击通缩威胁投下阴霾。(完)
(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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