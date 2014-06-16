焦点：欧洲央行宽松政策引爆新兴市场欧元融资潮

图为不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦6月13日 - 新兴市场发债企业和欧洲基金公司都在沉迷于欧元发债的爆炸性增长。不仅借款方从中获取了廉价资金，投资者也得到了高于欧元区其他领域的更高收益。

近几个月，伴随着欧洲央行下调借款成本和打压欧元的宽松预期，借款方已经转向欧元市场。

上周，欧洲央行下调利率至记录低点，并出台一系列措施向低迷的经济注入资金，坐实了这些预期。很多人认为，货币政策全面宽松只是时间问题。

据汤森路透数据，2014年迄今，新兴经济体政府和企业已经借入超过410亿欧元，超过2013年全年融资数字。

“以供给会增长的货币来融资，这符合逻辑。欧洲央行已经终结了欧元升势，利率也在对欧洲央行的信号做出反应，”Lombard Odier全球固定收益策略师Salman Ahmad称。

“从发债方角度来看，欧洲央行是你的盟友。”

美国10年期公债收益率目前为2.6%，但是随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)稳步迈向结束货币宽松，美债收益率和美元都有可能从目前水平上涨。新兴市场美元债务以美债收益率为定价依据。

但是，欧元债务的指标--10年期德国公债收益率为1.3%，而且可能升幅不会像美债那么大。

因此发债方才对欧元发债蜂拥而上。

借入欧元的一大动力在于，三个月期欧元/美元基准利率互换价差正处在历史低位。

这意味着，计划用美元现金流偿债的发债方可以借入欧元，并借此覆盖外汇和利率风险。

“自2007年以来，持有美元思路的借款方从没遇到如此的欧元发债良机，”汇丰银团贷款全球主管Jean-Marc Mercier表示。

**追求新的高收益债**

另一方面，投资者对这类债券需求很旺。本质上倾向于欧洲资产的欧洲基金经理人，最近这阵子已经面临欧元区资产收益低到让人气馁的情况。

特别是欧洲南部二线国家债券收益率，已经跌至纪录低位或多年低位。当年勉强免于纾困的西班牙，如今债券收益率已经比美国低。

Ahmed说，许多欧洲基金因规定而必须投资欧元债券；此外，养老基金因必须平衡资产及债务，无法容许严重的汇率错配。

“这类(新兴市场欧元)债券有固定需求。有投资者会说‘我不想承担汇率风险，但我想要额外收益。’”他说。

摩洛哥3.8%的债券收益率也许看似不高，但摩洛哥拥有BBB-的债信评级，仅比西班牙低一个级距，而西班牙10年期债券收益率只有2.6%。

因此，当Etisalat发行的24亿欧元双档债券，吸引到80亿欧元的认购就不足为奇了，最后高达80%由欧洲投资人认购。Etisalat的12年期欧元债券定价为互换利率中价(mid-swap)加码110个基点。

根据汤森路透旗下IFR数据，连俄罗斯Alfa Bank发行的3.50亿欧元债券，都吸引了13亿欧元的认购。这是三个月内第一档俄罗斯企业发行的债券。

汇丰的Mercier说，基于汇率考量，欧洲投资人向来不会大举投入美元计价的新兴市场债。但许多人把这波欧元新债视为多元化投资的机会，印尼等地位较高的新兴市场，也在这波欧元新债发行之列。

“他们喜欢买这些新面孔，”他说。“债券投资人通常不喜欢建立汇率部位。”

对这类投资人而言，即将有更多欧元债券可挑选。其中可能包括来自俄罗斯银行业的发债，而这些银行也许会发现，欧元区基金的买兴比美国基金来得更大。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 王洋/蔡美珍)

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