调查：欧洲央行在2017年之前料不会再放宽政策--交易商

虽然欧洲央行一年多来持续购债，而且也把存款利率降为负值、再融资利率降至零，但是通胀率预计最快要到2018年才会达到央行目标水平。

虽然欧洲央行面临政策压力，但受访17位交易员中有13位认为2017年才会见到政策更加宽松。另外四位受访者称央行今年会再度行动。

该项访问19位交易员的调查显示，预计在本周的欧洲央行例行再融资操作中，银行业申购金额料为380亿欧元，与上周到期的规模差不多。(完)