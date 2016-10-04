调查：欧洲央行在2017年之前料不会再放宽政策--交易商

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月3日 - 路透周一访问欧洲货币市场交易商的结果显示，大多数受访者认为欧洲央行将顶住压力，等到明年才可能进一步放宽货币政策。
虽然欧洲央行一年多来持续购债，而且也把存款利率降为负值、再融资利率降至零，但是通胀率预计最快要到2018年才会达到央行目标水平。
虽然欧洲央行面临政策压力，但受访17位交易员中有13位认为2017年才会见到政策更加宽松。另外四位受访者称央行今年会再度行动。
路透上月一项调查结果显示，分析师预计欧洲央行将在12月宣布延长购债计划实施期限。
该项访问19位交易员的调查显示，预计在本周的欧洲央行例行再融资操作中，银行业申购金额料为380亿欧元，与上周到期的规模差不多。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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