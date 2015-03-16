焦点：欧洲央行量化宽松令汇率战方兴未艾 通胀保值债券受益匪浅

路透伦敦3月13日 - 欧元区通胀保值债券可能是这波汇率战的大赢家，欧洲央行展开1万亿欧元印钞计划，使得汇率战愈演愈烈。

过去一个月来通胀保值债券的需求升高，因投资者预期欧洲央行推出量化宽松计划；该计划旨在重振通胀及欧元区的经济成长。

这样的需求已经推高损益平衡通胀率--即名目公债收益率与通胀保值债券“实质”收益率之差，这通常被视为是通胀预期的指标。不过，损益平衡通胀率仍低于欧洲央行近2%的通胀率目标。

举例来说，法国10年期公债的损益平衡通胀率约为1.37%，2月初时曾低见约1%。

许多分析师预期通胀保值债券可能会进一步上涨，因欧洲央行购债推低了欧元并推高了通胀。

欧洲央行启动量化宽松操作后，欧元兑美元跌至接近平价水平，此前日本央行和其他央行纷纷放宽货币政策。

欧元兑美元自去年5月以来已经累计下跌约25%，很多分析师认为未来几个月将跌破平价，因为欧洲央行量化宽松加快步伐，而美联储愈发接近升息。

欧元下挫促使进口物价上升，有望缓解物价下行压力；一些分析师预计在未来12到18个月，这一因素对物价上涨的贡献为0.5-0.7个百分点。

通常情况下，欧元贸易加权指数每下跌10%，能将通胀率提升0.4-0.5个百分点。欧洲央行自1月22日宣布量化宽松计划后，欧元贸易加权指数已经下跌5.25%。

安盛投资管理公司的通胀保值债券经理Jonathan Baltora说：“欧洲央行自启动量化宽松后，在过去几天的债券购买规模巨大，对此我们没有异议。”

“欧元区在未来一年很有希望成为汇率战的胜利者，因此欧元通胀保值债券具有投资价值。”

安盛通胀保值债券基金之前为了对冲去年底油价重挫的冲击，其名目债券持仓多达15%，但该基金仓位在本月初全面回归通胀保值债券。

**很难做空市场**

Baltora说他偏好意大利和西班牙的通胀保值债券；相较于实质收益率已是负值的德国和法国可比债券，它们有更高的潜在报酬率。此外，他也认为比起收益率已在记录低点的名目债券，意大利、西班牙的通胀保值债券更具吸引力。

意大利通胀保值债券将在3月31日重新被纳入巴克莱全球通胀保值公债指数(WGILB)和欧元区通胀保值公债指数(EGILB)，这也促使投资人追捧买进。而巴克莱把最低债信评级门槛从A3/A-下调至Baa3/BBB-之后，西班牙此类债券也将被纳入。

“欧洲央行的举措，已使做空损益平衡通胀率更加困难。”花旗分析师Jamie Searle说。

从交易员之间的传闻显示，市场浮现非传统通胀保值债券买家的买兴。随着油价企稳，这些人士想在量化宽松的钱潮中找寻投资机会。

“我们认为，欧元贬值将开始影响通胀，但市场大大低估了这个影响。”

“欧元料将与美元达到平价，这已在我们的预估之内，此有一大部分原因是眼前似在进行的货币战争。虽然压低欧元并非欧洲央行的明确目标，但从迹象看来，欧洲央行在这方面的成效还不错。(完)

(编译 戴素萍/秦德兴/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞/徐文焰)

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