欧洲央行目前暂不需推出新刺激举措--执委劳滕施莱格

路透法兰克福9月13日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周二称，该央行应该暂停推出新刺激举措，让稍早祭出的政策有更多时间发挥作用，明确反对采取更大规模、更长期限资产购买计划的呼声。

劳滕施莱格在斯特拉斯堡称，欧洲央行的负利率政策和每月800亿欧元的资产购买计划正在发挥作用，而祭出更多刺激举措可能不起作用，甚至可能会放大负面影响。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，该央行将考虑各种选项以确保政策的顺利实施。由于通胀率盘旋在远低于央行2%目标的水准，市场目前预计资产购买计划3月到期后将延长六个月。

被视为鹰派的劳滕施莱格曾反对欧洲央行过去的很多刺激措施，在有些情况下与多数立场相左，与德国央行站在同一阵线。

“我们需要一点耐心，而不是新推总是更为极端的措施，”劳滕施莱格称，“在能够对资产购买计划进行最终评估之前，我们需要暂时稍安勿躁。”

“正是因为如此，我认为目前无需改变购买计划的关键设计元素，”她补充称。

劳滕施莱格还表示，负利率令储户、银行及保险公司承受负担，有可能造成资产泡沫，并降低政府的改革压力。

“尽管存在这些风险和副作用，但我仍然认为目前采用负利率是合理的，”劳滕施莱格称，“但是仅且如此，我对进一步降息持怀疑态度。”

她警告称，货币政策本身并不足以带来持久的增长，最终还是应由政策在制定适当的措施。(完)