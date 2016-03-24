焦点：欧洲央行扩大QE 可能导致其政府公债持仓份额翻倍

2012年2月24日，在华沙拍摄的不同面值的欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月23日 - 分析师估计，扩大量化宽松(QE)规模，可能导致欧洲央行(ECB)最多持有7万亿欧元政府公债市场中的25%，这将加剧关于债券稀缺和债市流动性不足的担忧。

在本月宣布将从第二季开始把投资级的非金融类公司债券纳入资产购买计划之后，欧洲央行也可能最终持有多达10%的欧元区最高评级公司债券。欧洲央行表示，从4月开始每月购债规模将增加200亿欧元，达到800亿欧元。

这些措施旨在刺激欧元区经济成长和通胀，却势必挤压已经很紧张的债券市场流动性，并推动收益率下降。

“如果假定欧洲央行将持有22-25%的(政府)债券市场，那么自由流动的债券就减少了，”Candriam Investors集团的固定收益管理部门全球主管Nicolas Forest表示，“实际情况是，量化宽松已经损害了债券市场的流动性。”

分析师估计，新增购债多数将落在规模较大的主权债券市场，而此时预算赤字与债券发行规模已自危机后的高峰水准下降。

根据摩根大通资产管理的数据，欧洲央行持有大约10%的欧元区公债，明年将可能增加至20%。

德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示，欧洲央行目前每个月花费约440亿欧元用于购买公债和机构债，当月度资产购买总额增加至800亿欧元时，这方面的支出将增至约600亿欧元。

鉴于欧洲央行料到6月底才会开始购买公司债，因此这段过渡期内的购买对象应该主要是公债。

法国巴黎银行预计，若把欧洲央行购债考虑在内，欧元区今年的公债净发行量将进一步减少1,320亿欧元，至负3,870亿欧元，从而压低收益率。

欧洲央行将存款利率进一步调降至负0.40%后，短期公债重新进入可供央行购买的资产池，市场压力因而缓解。不过，对欧洲央行和投资者而言，债券供应将可能依然短缺。

“辩论的焦点一直是德国，以及欧洲央行购买德国公债能够持续多长时间，”法巴银行在报告中称，这指的是欧洲央行购买一国公债的最高比例限额。

**企业债新势力**

与此同时，欧洲央行购买企业债的可能性，已大幅推低收益率，并带动了一波发债潮。

在购买企业债计划细节尚未明朗的情况下，分析师只能以诸如排除美国企业发行的欧元计价债券，以及是否要将跨国金融企业分支囊括在内的假设为基础，对市场影响做出评估。

分析师预期欧洲央行每月企业债的购买规模在30-100亿欧元之间。

“假设他们将于2017年3月停止量化宽松计划，我们猜测他们最后将持有8-10%的在外流通企业债，”荷兰安智银行(ING)资深汇市策略师Martin Van Vliet表示。

ING预估，若排除非欧元区企业的欧元计价企业债，2018年1月在外流通的投资级企业债规模将为1.2万亿(兆)欧元左右。

加拿大皇家银行预估欧洲央行每月购买企业债的规模约为50亿欧元，至2017年3月约可达500亿欧元。

“在欧洲央行进入市场，且企业债流动性仍难掌握的情况下，我们认为大致会是利差持续收紧的状态，”加拿大皇家银行首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。(完)