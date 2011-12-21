欧央行不太可能实施量化宽松--调查

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透伦敦12月20日电---路透调查周二显示,对於欧洲央行(ECB)是否担任欧元区的最终贷款人,分析师和债券策略师的看法仍有分歧,不过欧洲央行不太可能很快就开始印刷钞票.
毫无定论的结果反映出在这个问题上面临的政治僵局,法国和爱尔兰支持ECB充当最终贷款人,德国和ECB自己则是坚决反对.
数名受访者表示,无论ECB是否成为最终贷款人,该央行都不可避免地进一步卷入遏制债务危机的行动中.这场危机正让意大利和西班牙愈发无法负担得起融资成本.
Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称,"ECB会暂时低调执行其现有的政策,确保系统不出意外."
"不过,随着越来越大的压力将欧元区推入险境,ECB将不得不很快将自己的政策昭告天下.ECB可能得阐明,将护航欧元渡过2012年第一季."
八位预测ECB将充当最终贷款人的分析师中,多数认为这事会在明年上半年发生.
"如果市场剧烈动荡,ECB可能会增购某些国家的债券,以帮助维持利率在可接受的水平,"德国邮政银行分析师Thilo Heidrich称,"那麽ECB基本上就在扮演最终贷款人的角色."
ECB实施量化宽松(QE)政策,用新印钞票从银行手中购买政府债券的可能看起来要小得多.量化宽松有两重目的,一是将借贷成本压在低位,一是增加银行系统的流动性.
16位分析师中只有五位认为ECB将效仿美国联邦储备委员会(美联储,FED)、日本央行和英国央行,开始实施量化宽松.
"ECB被禁止从事债务货币化,"东方汇理银行利率分析师Peter Chatwell称,"但他们通过流动性标售扩大货币基础,在我看来,这就是量化宽松.我认为美联储、英国央行和日本央行的操作……是量化宽松加上政府债务货币化."
对46位分析师进行的月度调查显示,主要政府公债的收益率(殖利率)将维持在历史低位,暗示多数发达经济体的成长前景黯淡.
不过,欧元区部分公债收益率的巨大利差有望缩窄,大概随着主权债务危机的消退.
调查显示,法国10年期公债较可比德债利差将大幅缩减,从目前的约120个基点将到明年这个时候的100以下.
到明年此时,意大利10年期公债较德债利差料缩窄约140个基点,该利差上月曾走阔至欧元问世以来的高位550基点.(完)
--编译 吴云凌; 审校 高琦
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