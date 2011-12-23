若有必要欧央行或可采取量宽举措并增加购债--斯麦吉

路透法兰克福12月22日电---即将离任的欧洲央行(ECB)执委会成员斯麦吉周四表示,若出现通缩,欧洲央行有采取量化宽松式政策的选项;而若有必要也可能增加购债.

斯麦吉接受金融时报访问,谈到类似美国和英国式量化宽松策略时表示,若情势需要,欧洲央行应动用这样的措施.

"如果经济形势支持这种作法,就是恰当的,特别是在面临流动性困境、可能因此导致通缩的国家...但当前欧元区并未面临这种情况,因为欧洲央行目前并未看到通缩的风险."他说.

"如果形势改变,出现需进一步增加流动性的情况,我认为就没有理由不采用为欧元区特性量身订制的工具."

回应欧洲央行是否可能增加购买债务沉重欧元区国家的债券,或甚至为举债成本设定上限的提问时,斯麦吉表示若有必要欧洲央行能够相应加大行动.

"如果各国面临的是流动性问题,而非政府偿债问题,那麽欧洲央行就还有采取行动的空间--甚至可说,欧洲央行有义务采取行动."他表示.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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