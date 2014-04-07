欧洲央行建模探讨购买1万亿欧元资产的效果

* 欧洲央行预计1万亿欧元的QE举措只能小幅提高通胀率--报载

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，央行会议没有讨论QE细节

* 央行尚未决定是否更倾向购买政府公债

* 欧元兑美元跌至五周低点

路透意大利切尔诺比奥/法兰克福4月4日 -德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁曾表示，有可能需要采取激进的政策。

一位央行消息人士对路透称，欧洲央行进行这类研究是为了评估大印钞票这类措施将会对欧元区通胀产生什么样的影响。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行在购买资产问题上达成一致看法，即所谓的量化宽松(QE)举措，如果通胀持续维持低位，有可能需要采取QE措施。

周五在法兰克福汇报的报导出炉前不久，德拉吉的副手，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，央行官员没有讨论具体如何实施这些资产购买措施。

但是，法兰克福汇报的报导显示，可能需要进行大规模的资产购买，才能对欧元区物价产生明显影响，受该报导影响，欧元兑美元跌至五周低点。

法兰克福汇报称，欧洲央行建立的一个模型显示，在一年时间里购买1万亿欧元资产，只能把通胀率提高0.2个百分点，而另一模型显示能提高0.8个百分点。

欧洲央行发言人拒绝对该报导的细节置评，该报导是首份提到欧央行考虑措施规模的具体数字的报导。

迄今缺乏有关欧洲央行会怎么样实施QE的细节，促使一些分析师对央行将推出的经济预测态度审慎，他们认为购买公债的障碍仍然很大。

周五，一些观察人士质疑既然对通胀的影响这么小，那么欧洲央行到底值不值得去购买那么多资产。

“花费1万亿欧元只能将通胀率提高0.2%，或0.8%，这听起来代价太高啦...这反过来也会引发一系列意料之外的后果，”MerkInvestments的基金经理Axel Merk说。

法兰克福汇报还援引一位央行内部人士的质疑称，资产购买是否有可能只会购买民间资产。

“问题是，欧洲民间债券市场是否有足够多的债券可用于QE，”汇报援引这位内部人士的话称。

汇报还援引另一位欧洲央行资深人士称，该人士担心大规模购买资产可能扭曲市场，并造成公司债价格出现泡沫。

英国央行估计其在2009年3月至2010年2月购买2,000亿英镑的措施将通胀率提高了0.75-1.5个百分点，实质国内生产总值(GDP)提高了1.5-2.0个百分点。

**公债担忧减退？**

欧洲央行官员过去曾对购买公债和其它政府支持债券的做法提出过质疑，因为欧元区18个成员国公债的信贷质量参差不齐。而美国和英国QE主要购买的就是公债和政府支持债券。

但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五接受CNBC电视台采访时称，对道德风险的担忧已经下降。

“欧洲的基本面已有改善，包括处于困境的国家也有改善...所以现在对大规模措施的需要程度比以前低了，”他说。

“如果我们说的是一般性质的资产购买，就必须是购买所有(区内)国家的资产，”他补充称。

冈斯坦西欧稍早在意大利切尔诺比奥出席一会议间隙对记者表示，2014年初欧元区经济整体有望实现连续两个季度增长。

冈斯坦西欧称，资产购买措施只有在通胀率持续低于1%的情况下才有可能实施；德拉吉曾形容1%是个危险区域。

欧洲央行目前在准备6月将公布的内部经济预测，冈斯坦西欧表示，3月0.5%的低通胀率是否降低了通胀率在2016年底达到央行目标的机率，这份预测将成为评估这个问题的关键。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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