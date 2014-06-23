焦点：欧央行总裁称QE是该行工具之一 但现在仍关注既有刺激举措

路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，大规模的资产购买计划是央行手中的一系列工具之一，但央行暂时还是关注于最新祭出的刺激举措。

德拉吉在荷兰报纸De Telegraaf周六刊登的专访中称，欧元区复苏依然乏力、不均衡且脆弱，利率将在更长时间内守在低位。

当被问到欧洲央行会在什么情况下开始购买资产，以让银行拥有更多可供放贷的资金--即所谓的量化宽松时，德拉吉回答道，“如果中期通胀预期恶化的话。”

“不过，目前我们正聚焦于6月5日宣布的一系列举措，”德拉吉称。

欧洲央行的中期通胀目标是略低于2%，远高于当前的0.5%，后者让外界担心欧元区可能会陷入日本式通缩泥潭--物价下跌、经济增长放缓、消费和投资减少。

欧洲央行在6月政策会议上将利率降至纪录低位，存款利率降为零以下，并推出一连串举措来提振对企业放款。德拉吉在会议后表示，必要的话欧洲央行可能会有更多举措。

德拉吉对该报表示，买进政府债券“在我们的职责允许范围内，前提是买进的目的是确保物价稳定。量化宽松可能不光包括政府公债，也包括民间领域的贷款。当时机到了，我们将会讨论。”

但他强调，欧洲央行未见到任何通缩情况，即感觉到整个欧元区内的物价正在下滑，家庭和企业延后消费和投资，因为他们等待价格更低的时候出手。

然经济复苏仍然脆弱，德拉吉警告，全球经济的受阻可能“迅速改变情势。”他并称，持续的低通胀也使得调整更加不易。

在被问及低利率将维持多久时，他表示，“我们已经将银行取得无限量流动性的时间延长至2016年底，这将是个讯号。我们支持银行向企业放款的计划将会持续四年。这显示利率维持低位的时期会更长。”

之后当复苏坚稳时，利率将会调升。

**完美的货币联盟**

为实现“竭尽所能”挽救欧元的承诺，德拉吉2012年推出直接货币交易(OMT)购债计划，该政策是让欧元区摆脱债务危机困扰的一个关键举措，也是德拉吉的标志性政策。

即便没有启动该计划，市场也平静了下来。

德拉吉称，他和其他许多人一样，对宣布这一计划后取得的效果感到意外。

“我们都很意外，”他并称，如有必要将动用这一迄今尚未实施的举措。

“为了信誉，我们还必须要确保真的能使用这一工具。我们没有说大话，绝对没有，”德拉吉称。

谈到欧元区政治时，德拉吉称“完美的货币联盟还需要很多事情要做”，建议将结构性改革置于区域统一的纪律之下。

“预算协议方面做到了成员国共享主权。这也应该适用于就业市场、竞争力、行政系统以及内部市场的协议，”德拉吉指出。

“可以赋予欧盟执委会(European Commission)，或者欧洲理事会(European Council)成员国更大权力，也可以成立新的欧洲机构。这些不是我能决定的，”德拉吉表示。(完)

(编译 许娜/戴素萍/杜明霞；审校 张荻)

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