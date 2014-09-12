《热点透视》欧洲央行量化宽松可能以小搏大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack；编译 王丽鑫
路透伦敦9月11日 - 欧洲央行总裁德拉吉宣布的购买资产担保证券(ABS)新计划，可能无需让欧洲央行费大力气，便可取得明显效果。除压低欧元汇率外，这个计划的主要目的是增加信贷供应，尤其是面向南欧国家。热点透视的一项新算式显示，购买债券无需很多，便可达到很大效果。(reut.rs/1wfJ47p)
9月4日公布的ABS计划旨在鼓励意大利和西班牙银行放贷。要达到这个目标，银行必须能够将新贷款打包成ABS转售，以移转风险。不过由于欧洲央行不想自己承担太高风险，所以只会购买风险最低的无担保优先债券。
所以风险最高、评级最低的那些权益性证券(equity tranche)，还是要由投资者来购买。要吸引购买兴趣，就要在高级及中级系列还本付息之后，还留有足够的基差(spread)，使股本系列投资人能获得两位数的回报。而现在高级层基差太高，留给股本系列的部分太少。
热点透视算式所假设的情况是，一项以欧元区二线国家中小企业贷款债权打包而成的担保债务凭证(CDO)，扣除费用后的基差为2.5%。按目前的价格，若无违约，股本系列的回报仅为8%。但想像一下，如果欧洲央行的买债行动，吸引投资人追逐更多风险，让高级系列债的基差腰斩，中级系列债券基差下滑幅度只要高级系列的一半，那么股本系列的回报将升至13.5%。
如果CDO的杠杆率更高，那么投资者可能更有兴趣。热点透视的假设是高级系列占65%。如果将这比例提高至80%，那么股本系列的回报将超过16%。如果这项CDO是由许多贷款资产组成，而且其中并不只含有评级通常较低的南欧国家贷款，则风险未必会提高很多。同时CDO也可以使用欧洲投资银行提供的担保。
2008年以前，高级系列基差远低于目前的一半水准。麻烦的是，2008年以后，监管和ABS的污名已经打击投资者需求。德拉吉可能希望欧洲央行的买债行动，能改变监管部门和投资者的想法。不过最重要的是，投资者还是必须相信经济不会下滑，才会购买直接存在违约风险的产品。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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