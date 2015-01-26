焦点：通胀预期指标初步显示市场对欧洲央行QE计划有信心

图中为50元面额的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦1月23日 - 欧元区市场通胀预期周五劲扬至12月以来最高位，初步显示投资者相信欧洲央行的新印钞计划是可以信赖的。

为了强有力地刺激通胀，欧洲央行周四决定每月向羸弱的欧元区经济注资600亿欧元(676.1亿美元)，规模超过市场预期。

对此，市场通胀预期做出了积极反应。

欧元“五年、五年远期”损益平衡通胀率较周三收盘位跳涨9个基点至1.75%。该指标是欧洲央行青睐的市场长期通胀预期指标。

美元和欧元区通胀预期比较图表(link.reuters.com/gym83w)

该指标反映的是市场2020年对2025年通胀率的预期，它已经从一周前触及的略低于1.50%的纪录低点反弹，但仍低于欧洲央行约为2%的目标。

其它指标，比如即期通胀互换也小幅上涨。

欧元区通胀挂钩债券也与传统公债一道扩大涨幅，因为过去一年里，随着通胀逐步下滑，许多投资者一直回避通胀挂钩债券，欧洲央行措施的推出将会重燃对这类债券的需求。

不过，投资者对大举买入通胀保值债券持谨慎态度，因为新量化宽松(QE)计划能否取得长期成功，依然是个未知数。

欧洲央行购债计划一如预期包含了与通胀挂钩债券，除此之外，该央行还承诺，如果通胀未能升至接近略低于2%目标的水平，将会延长原定期限为18个月的购债计划。

“人们早就非常清楚，一旦QE成为现实，将能成功重振低迷的市场...但问题在于，能否足以推动这波动能持续下去，可以回到夏季之前2.20%的水平？”德国商业银行策略师Michael Leister表示。

“可能不会顺利，因为随着情况平静下来，特别是通胀市场，人们将再度关注通胀前景，而通胀前景仍然极为负面...因此，将来还不那么明朗。”

**信誉问题**

分析师表示，在全球物价压力日渐消退的背景下，在欧洲央行购债计划初步设定的18个月期限内，欧元区长期通胀预期要实现持续上行极具挑战。

油价自去年8月以来重挫，已经导致众多商品和服务的成本降低，让决策者始料未及。

欧洲央行宣布购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。

有若干原因让人们保持谨慎。欧元区通胀率正从欧央行目标水准进一步降低，12月降至负0.2%，本月料将进一步下滑至负0.5%。

“通胀率将为负值...2015年大部分时间都会如此。(这)不会为通胀市场提供特别的支撑背景，”花旗策略师Jamie Searle称。

“因此，就算通胀市场显示长期通胀预期升高，但实际上这受到目前通胀水平的极大影响。从更长期来看，这是(欧洲央行的)信誉问题。”(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)

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