一周焦点：欧洲央行将实施量化宽松 其它央行料调整利率

路透布鲁塞尔3月1日 - 本周将有多家央行召开利率会议。希腊融资和欧洲央行(ECB)的量化宽松，澳洲预计降息，以及强劲的美国劳动市场，料将是本周的关注焦点。

希腊的救助计划上周可能已经得以延长，但它仍然依赖紧急融资。

欧洲央行管理委员会周四将在塞浦路斯开会，并可能就是否在其直接融资操作中接受希腊政府公债作为抵押品。2月初欧洲央行在融资操作中暂停接受希腊公债。

如果欧洲央行拒不接受希腊公债--这种可能性最高，则可能不得不延长对希腊央行的紧急流动性援助(ELA)。

“希腊问题将是热门议题，”荷兰国际集团(ING)首席欧元区经济分析师Peter Vanden Houte表示。“(希腊财政部长)瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)一直期待欧洲央行能够在未来几个月为希腊融资。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也料将提供央行1万亿欧元公债购买计划的进一步细节。这项计划将于3月开始。

他可能面临的问题在于该计划能否达到目的，譬如欧洲央行打算如何说服欧元区内银行出售所持有的公债，因为今后存放在欧洲央行的资金将为负利率。

欧洲央行亦将公布新的经济预测。首席经济学家普雷特上周表示，受惠于低油价和欧元贬值，央行很可能上修欧元区经济成长预估。

**澳洲和波兰料降息、巴西则升息**

除欧洲央行外，还有许多央行将召开会议。

澳洲央行周二将开会，上个月其意外降息至2.25%。

路透调查中，略占多数的经济分析师认为央行会进一步降息至2%，以刺激被原材料出口价格下滑所累的经济，并继续对澳元保持下行压力。

一天之后将轮到加拿大央行公布利率决定。该央行在1月的上一次会议上也出人意料地宣布降息0.25个百分点至0.75%，指油价疲弱对该国经济前景构成风险。不过，预计这一次加拿大央行会按兵不动，第二季度降息的可能性更大。

此外，东欧最大的经济体波兰可能在这一天宣布降息，以应对消费者物价下滑的局面。相反巴西央行料连续第三次加息，因通胀率高于政府设定的目标4.5%。

英国央行料在周四会议上维持利率不变。

**就业数据可能暗示美联储告别“耐心”立场**

未来一周经济事件频繁，美国周五将要公布的2月就业市场数据可能最引人注目，这是美联储3月17-18日利率决策委员会会议之前的重量级数据。

路透访问的经济分析师估计，上月非农就业岗位增长较为良性，达到24万个。若果真如此，将是就业岗位增长连续第12个月超过20万，为1994-95年以来保持超20万增幅时间最长的一次，当时为连续13个月。

这应该足以令美联储相信，经济或许能够适应升息，并促使联储调整前瞻性指引的措辞，特别是放弃在货币政策正常化的过程中将保持“耐心”的看法。

而促使美联储采取行动的因素中还缺了一块，那就是通胀。美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降，为2009年以来首见，支持了有关美联储将等到9月再开始升息的看法，即便核心通胀率微升。

“具体的时间选择很可能是基于通胀形势来确定。我们认为是在9月，而6月升息的可能性微乎其微，”德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner表示。

如果通胀的确是关键所在，那么周五的关注重点可能更偏向平均时薪而非就业岗位数字。1月平均时薪绝对值增幅为2007年中期以来最大，2月增幅料将回落至0.2%，SmartEstimate预估值为0.3%。

最后，在中国国家统计局周日发布官方采购经理人指数(PMI)，以及汇丰于周一和周三分别公布中国制造业与服务业PMI终值后，该国经济复苏的前景应会更加清晰。

上周出炉的汇丰/Markit PMI初值显示，中国2月制造业活动升至四个月高位，不过出口订单出现20个月以来最大萎缩幅度。

中国人民银行周六实施仅仅三个多月以来的第二次降息，以支持本国经济。(完)

(编译/审校 张涛/戴素萍/郑茵/徐文焰/张荻)

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