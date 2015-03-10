调查：欧洲央行QE计划可令通胀重新升向目标水平--交易商

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透3月9日 - 路透调查显示，受访者认为欧洲央行购债计划将可成功带领通胀率升向略低于2%的目标水平。
欧洲央行在周一开始购进欧元区政府公债，将为苦于通胀急速下降的区域经济挹注逾一万亿欧元。
欧洲央行此举系为刺激银行放款，帮助经济升温以促使通胀重返目标。
央行每月将购买600亿欧元债券，直到2016年9月。但外界质疑欧洲央行是否能找到足够多的债券可以购买。
受访的21家交易商中，仅有略多于半数的11家称欧洲央行每月购买600亿欧元债券的目标将得到贯彻落实。
“央行的(每月购债600亿欧元)目标下周可能达标，但在那之后，一旦所有的债券都被央行买完了，购债的持续性将会有难度，”一位大型交易商的交易员说。
欧洲央行总裁德拉吉上周表示，债券来源不是问题，并指出有半数的欧元区主权债是被欧元区以外的持有者所有。
本项调查亦显示，欧洲央行的例行每周操作中将贷出1,485亿欧元予银行业，略高于上周的水平。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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