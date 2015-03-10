焦点：欧洲央行万亿购债计划终于登场 愿景美好但结果难料

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
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路透伦敦3月9日 - 欧洲央行(ECB)周一启动购债计划，计划在接下来的18个月购买1万亿欧元债券，其中以政府公债为主，藉此重振区内经济，但欧元区债券持有者可能破坏其如意算盘。
有人担心欧洲央行可能难以实现每月购债600亿欧元的目标，对此欧洲央行总裁德拉吉上周试图平息疑虑，他指出持有欧元区约一半债券的外国投资者会有出售意愿。
欧洲央行印钞可能会削弱欧元，从而降低海外投资者持有资产兑换成本币后的价值，所以海外投资者出售意愿应最强烈。
但是，由于意识到欧洲央行难以找到本土卖方的问题，一些人认为持有欧元区债券有好处。他们不愿抛售可能意味着，该购债计划有可能使主权债市场部分扭曲。
伦敦投资公司Smith & Williamson固定收益部主管Robin Marshall表示，他“不急着”出售债券。
“如果你知道在当地难以找到卖家，为什么还要出手呢？挤出更高收益的前景，也使人更加惜售。”
“我不确定他对形势的理解是否正确，”Marshall说，他指的是德拉吉。
鉴于美国和英国的官方利率预估未来12个月料将上升，海外投资者因此可能也会谨慎对待转向这些市场，这从债券收益率(殖利率)开始上涨而价格下跌中可见一斑。
这种犹豫心态可能迫使欧洲央行支付高于市场的价格来购买债券，并大幅压低收益率，这或将导致市场扭曲。
欧元区内部坚决保留公债的投资者中包括银行，他们利用短期公债作为流动性缓冲，因为短期公债是监管层不要求预先拨备现金的唯一一种资产。养老基金和保险商或许选择保留持有的长期公债，因为监管层要求他们持有与负债相匹配的资产。
欧洲央行和欧元区成员国央行一起被称为欧元体系(Eurosystem)。他们周一开始买入债券，启动了期待已久的量化宽松(QE)计划。
巴克莱策略师估计，欧洲央行的QE计划将包含8,500亿欧元的政府公债，而欧元区国家今年的公债净发行额为2,900亿欧元。欧元体系还买入数量较少的公司债，包括资产支持证券和担保债券。
**真是个谜题**
对冲基金和其他资产管理公司尤其是位于海外的公司，自然而然将更愿意卖出债券。他们知道可以极力讨价还价。
外资或许占据市场的半壁江山，但对于单个债券来说可能不会这样，有些债券可能主要握在欧元区投资者手中。
欧洲央行不能立即提供欧元区债券持有人的地理分类细节。
只要这种不确定性持续存在，欧洲央行将不得不在购债时拿出非常令人信服的报价。
“不同的公债有不同的卖家，总是会令人摸不着头绪，我想没有人能搞清到底谁愿意出售，”Jefferies的欧洲分析师Marchel Alexandrovich表示。
“大家只能瞎猜...欧洲央行也是同样的情况。他们可能不得不给出高价。”
例如，欧洲央行想购买意大利或西班牙公债的难度，可能高于购买德国与法国公债。
意、西两国公债约有三分之二是由国内投资者持有，其余则由非本国居民所持有，可能包括欧元区的银行或退休基金。
德国与法国公债由非本国居民持有的比率则超过60%。
“如果我们从国内持有比率相当高的意大利与西班牙公债下手，那表示这些公债较德国与法国公债更具韧性，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat表示。
欧洲央行排除收益率低于其负0.2%存款利率之公债的决定，可能更容易说服投资者卖债，但并不能完全消除这项任务的复杂性。
如果欧洲央行发现购买某种特定公债的难度，高于同一国家另一种期限较短的公债，欧洲央行势将一个头两个大。
如果欧洲央行必须购买该款公债以达成目标，它的买盘可能会短暂将较长期公债的收益率推得比较短期公债还低--这样的异常现象，可能被投资人用来进行套利交易。
“市场会因此出现奇怪的混乱情况，”荷兰合作银行汇市策略师Lyn Graham-Taylor表示。
“我认为这是‘姑且看情况如何发展’的状况。他们还能怎么做？毕竟你无法把各种情况都提前计划好。”(完)
(编译 李爽/王兴亚/陈宗琦; 审校 李春喜/龚芳)
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