焦点：欧版QE掼压欧债收益率 日债相对诱人吸引欧洲买家青睐

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京3月17日 - 日本公债收益率(殖利率)偏低，长期以来都被很多投资者嫌弃，但由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉采取宽松策略，日本公债已经吸引到越来越多来自欧洲的买兴。
欧洲央行上周启动1万亿(兆)欧元(1.05万亿美元)购债计划，导致欧洲公债收益率暴跌，相比之下连日本公债收益率也变得诱人起来。
涌入日债的欧洲资金，扶助推动欧元兑日圆交投于两年低位附近。欧元/日圆上周五一度跌至126.86日圆。
“欧洲整体形势明显推动资金流向其他市场。溢出效应是真实存在的。欧元无意间成为融资货币，”State Street Bank旗下外汇主管Bart Wakabayashi称。
由于预期欧洲央行将宽松政策，欧洲投资者过去几周开始购买日本公债，而央行启动购债计划后，这种趋势愈演愈烈，致使欧洲许多短期公债收益率转为负值。
市场人士指出，目前投资者似乎集中火力购买短期日本公债，但是当10年券等欧元区较长期公债收益率也转为负值时，买兴可能会扩及较长期日债。
周二时，德国五年期公债收益率已经沦为负值，法国五年期公债收益率反弹至略高于德债，日本五年期公债收益率则为0.125%。
“外资需求正在回笼，尤其是两年至五年期公债，德国同期限公债收益率已远低于零，日本公债看来相对吸引人，”SMBC日兴证券策略师Soichi Takeyama称。
根据财务省的数据，截至3月7日的当周，外资买超日本债券和国库券6,730亿日圆。
此外，欧洲投资者若是将日圆收益换成欧元，也能赚取额外的基点。市场人士表示，举例来说，五年券可以得到约39个基点。
“欧洲央行开始量化宽松，肯定给人资金将外流的感觉，”巴克莱亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。
“不会是单向流动，但在欧洲央行量化宽松下，市场预期随着量化宽松的增强，欧洲将有大量的资金出走，”他表示。
可以确定的是，日债收益率不如美债来得吸引人。美国五年期公债收益率逾1.5%，而且在美联储最快可能6月升息的预期心理下，未来收益率将走扬。
然日本市场人士必须要适应这样的想法，即低收益日债也有可能成为追求较高收益的投资人的目标。
“我从来没想过这天会到来，”一欧洲资产管理公司的固定收益基金经理人表示。(完)
(编译 许娜/戴素萍 审校 蔡美珍/王颖)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”