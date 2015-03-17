版本:
中国
深度分析 | 2015年 3月 17日 星期二 15:26 BJT

焦点：欧版QE掼压欧债收益率 日债相对诱人吸引欧洲买家青睐

路透东京3月17日 - 日本公债收益率(殖利率)偏低，长期以来都被很多投资者嫌弃，但由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉采取宽松策略，日本公债已经吸引到越来越多来自欧洲的买兴。

欧洲央行上周启动1万亿(兆)欧元(1.05万亿美元)购债计划，导致欧洲公债收益率暴跌，相比之下连日本公债收益率也变得诱人起来。

涌入日债的欧洲资金，扶助推动欧元兑日圆交投于两年低位附近。欧元/日圆上周五一度跌至126.86日圆。

“欧洲整体形势明显推动资金流向其他市场。溢出效应是真实存在的。欧元无意间成为融资货币，”State Street Bank旗下外汇主管Bart Wakabayashi称。

由于预期欧洲央行将宽松政策，欧洲投资者过去几周开始购买日本公债，而央行启动购债计划后，这种趋势愈演愈烈，致使欧洲许多短期公债收益率转为负值。

市场人士指出，目前投资者似乎集中火力购买短期日本公债，但是当10年券等欧元区较长期公债收益率也转为负值时，买兴可能会扩及较长期日债。

周二时，德国五年期公债收益率已经沦为负值，法国五年期公债收益率反弹至略高于德债，日本五年期公债收益率则为0.125%。

“外资需求正在回笼，尤其是两年至五年期公债，德国同期限公债收益率已远低于零，日本公债看来相对吸引人，”SMBC日兴证券策略师Soichi Takeyama称。

根据财务省的数据，截至3月7日的当周，外资买超日本债券和国库券6,730亿日圆。

此外，欧洲投资者若是将日圆收益换成欧元，也能赚取额外的基点。市场人士表示，举例来说，五年券可以得到约39个基点。

“欧洲央行开始量化宽松，肯定给人资金将外流的感觉，”巴克莱亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。

“不会是单向流动，但在欧洲央行量化宽松下，市场预期随着量化宽松的增强，欧洲将有大量的资金出走，”他表示。

可以确定的是，日债收益率不如美债来得吸引人。美国五年期公债收益率逾1.5%，而且在美联储最快可能6月升息的预期心理下，未来收益率将走扬。

然日本市场人士必须要适应这样的想法，即低收益日债也有可能成为追求较高收益的投资人的目标。

“我从来没想过这天会到来，”一欧洲资产管理公司的固定收益基金经理人表示。(完)

(编译 许娜/戴素萍 审校 蔡美珍/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 深度分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐