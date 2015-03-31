焦点：欧洲央行QE实施刚刚三周 市场已开始谈论缩减购债

路透伦敦3月31日 - 欧洲央行购债计划刚实施三周，分析师已经猜测，其可能较早缩减购债步伐，甚或在今年。

分析师认为，经济或通胀提速、资产价格大幅上涨，以及债券短缺，这些都是可能促使欧洲央行缩减购债的因素。

“我们预计欧洲央行将决定最早在今年下半年缩减购债，”DZ Bank分析师Hendrik Lodde称，并补充道欧元区经济年底时可能改善。

欧洲央行总裁德拉吉在3月5日公布1万亿欧元量化宽松计划，称该央行将每月购买600亿欧元债券，直到2016年9月，或者直到通胀率回升到目标水准：接近但低于2%。市场受到鼓舞，认为这意味着该举措持续时间可能比计划预期时间更长。

欧洲央行内部人员表示，迄今决策阶层尚未有任何关于削减QE的讨论，总裁德拉吉上周在欧洲议会上表示，他认为通胀的抬升将取决于QE计划能否全面实施。

一些分析师称，有关削减QE计划的讨论可能会在欧洲央行会议记录中窥得一丝端倪，最近一次会议的记录将在周四发表。

欧洲央行是在1月22日的政策会议上宣布推出QE，而那次的会议记录已经显示出决策者对于该计划的分歧。大多数央行委员投票支持立刻实施QE，但也有一部分人觉得该举措只有在紧急情况下才能使用。

与美联储在2008年和日本央行在2013年推出的QE计划不同，ECB的计划在启动时恰好搭上了经济数据好转的顺风车。

在QE启动当日，ECB将欧元区2015年经济成长预估从之前的1%提高到1.5%，并称通胀率料从今年的零水准上升，预估到2018年达到1.8%。

自那以后，欧元区数据普遍优于预期。本月企业活动的活跃程度也达到2011年5月以来最高，通胀率经历几个月的负值后，预计将小幅回升至正值区域。

“我认为欧洲央行可能考虑在2016年9月之前缩减刺激措施，如果它真的相信不再需要QE来推动物价恢复持续稳定的话，”前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia说。

“但做出这个决定的障碍至少会与决定实施QE的障碍一样高，”他补充说，因为在预定结束日期之前缩减QE实际上等于收紧政策。

**过度扭曲**

迄今为止，QE已帮助压低了债券收益率，尽管许多债券的收益率在QE实施前就已位于纪录低点。这引发外界担心印钞可能导致市场出现泡沫。

在QE开始实施前，许多分析师称，由于监管原因或是希望卖个好价钱，投资者会抱紧手中的债券，欧洲央行因此可能难以买到足够多的债券。

法国兴业银行利率和外汇策略主管Vincent Chaigneau对欧元区核心及二线国家债券的投资高于基准，并看好长期债券，但认为其中也存在风险。

“这种看法的风险在于，如果发现有明显证据表明，购债计划正在导致欧元债市过份扭曲，欧洲央行在一定时候可能削减计划规模。”

其他人则认为，由于这是一个时间相对较短的计划，因此逐步退出的可能性仍然不大。

日本央行承诺两年实现目标，但现在面临延长期限的压力；美联储在经济初步反弹被证实是昙花一现后的三年半里多数时间都在购债。

曾在欧洲央行工作过的贝伦贝格银行经济分析师Christian Schulz表示：“开始量化宽松、买入主权债是如此痛苦的一个过程...除非有充分的理由这么做，否则我认为他们不会在计划结束前逐步削减规模，从而让自己的信誉受损，因为这并不是一个非常长期的计划。”(完)

(编译 李爽/高琦/白云/郑茵 审校 艾茂林/蔡美珍/王兴亚/许娜)

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