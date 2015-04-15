焦点：ECB总裁德拉吉承诺“坚定”实施QE 继续支持希腊银行业

路透法兰克福4月15日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三誓言将“坚定地”推行印钞计划，并继续向希腊提供支持，表示目前还无需限制向希腊银行业提供紧急资金援助。

现在有人臆测，欧洲央行刚实施不久的每月600亿欧元印钞计划规模将缩小。德拉吉指这一猜测“令人意外”，并强调他决心坚持量化宽松(QE)政策直到2016年9月，或者到通胀率回升到目标水平为止。

“我们将把重点放在全面推行货币政策举措方面，”德拉吉在记者会上表示。此前该央行维持利率在记录低点不变。

最新数据显示，欧元区通胀率为负0.1%，而欧洲央行的通胀率目标为低于但接近2%。

德拉吉表示，“通过这些举措，我们将促进经济前景进一步改善”，他预计经济将“逐步转强”。

德拉吉的记者会一度中断，一名坐在前排记者中间的年轻女子突然跳上讲台，高喊“停止欧洲央行的独裁”。

她随后跳上桌子，向用手护住头部的德拉吉抛洒彩色纸屑，之后保安将其带走。法兰克福近期出现了针对欧洲央行的抗议活动，因其要求希腊和其他国家削减支出。

欧洲央行宣布维持指标利率在0.05%不变，并维持存款工具利率在负0.20%不变。

德拉吉称，存款利率不会进一步下降。这为欧洲央行购买何种债券设置了底线，该央行已经表示不会买入收益率（殖利率）低于负0.20%的债券。

**援助希腊**

德拉吉表示，资金紧绌的希腊能否得到援助，主动权完全掌握在希腊政府手中。该国政府迄今尚未拿出可令人接受的经济改革计划，以获得欧元区援助金。

但他还表示，短期内不会切断希腊银行业的融资渠道。

一名银行业消息人士周二表示，欧洲央行官员批准对希腊银行业继续提供紧急流动性支持(ELA)。这也凸显出该国面临的财务困境。

“我们批准了ELA并将继续实行，为希腊银行业提供流动资金，只要他们还有偿付能力并且有充足的抵押品，”德拉吉指出，并称此类紧急援助没有截止期限。

现在希腊政府修改改革计划以获得贷款的时间已经不多。

在被问及希腊违约的可能性时，德拉吉的回答流露出高度担忧的情绪。

“我连想也不愿去想，”他说。

希腊曾在2010年和2012年两次接受救助。若该国最终脱离欧元区，将对该货币联盟的可信度造成沉重打击。

不过就目前而言，欧洲央行超过1万亿欧元的印钞计划支持了市场信心。这些钱将主要用来购买公债。

“资产购买计划正在顺利实施，”德拉吉表示。“有明确证据说明货币政策措施...有效。金融市场环境放松且民间部门的外部融资成本大幅回落。”

QE计划已经推升债券价格，投资者质疑这是否会导致欧洲央行难以买入数量足够的德国等最高评级国家公债。

德拉吉称，有充足的公债可以购买。“我们不认为存在什么问题，”他说。“如果环境改变，我们的计划有足够的灵活性，在任何情况下都可以调整。”(完)

(编译 徐文焰/张荻；审校 张涛)

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