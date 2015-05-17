欧洲央行对QE效果感到满意 不打算过早结束QE--莫尔许

路透卢森堡5月16日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周六表示，欧洲央行对购债计划对经济和通胀产生的影响感到满意，目前没有过早结束这项计划的打算。

3月时，欧洲央行开始每月购买价值600亿欧元的欧元区政府公债，向经济注入更多资金，并希望逆转物价下跌的趋势。

“我们看到了那个效果...我们已经阻止了银行负放款利率的出现，并开始通过银行体系向经济提供新的信贷资金，”莫尔许对卢森堡电台表示。

“但我们也看到...那对通胀产生的影响，因为与此同时也存在着欧洲滑入通缩的风险，”他说。

莫尔许称，经济中的周期性因素也发挥了影响，“欧洲央行方面感到十分满意，我们在正确的时间采取了正确的措施，那或许是那些措施效果更好的原因。”

欧洲央行的购债计划预计至少会持续到2016年9月，但一些分析师揣测，鉴于前期产生的正面效果，欧洲央行可能会缩短计划实施的时间。莫尔许则称，央行没有这样的计划。

“我们所有预想的前提假设是，经济增长将回暖，通胀将逐步接近央行通胀目标，那是我们预想的每月购买600亿欧元债券会带来的效果，”莫尔许说。

“如果我们现在就收手，我们的整个预测都会受到质疑。目前我们处在正轨上，我们相信这条轨道，这条轨道目前为止似乎证实了我们是对的。因此没有理由节外生枝说：不，我们现在要再次质疑一下每件事情，”他说。

莫尔许称，欧洲央行预计欧元区通胀率在今年秋季前将保持接近零的水准，之后会在年底前开始升向1.5%。

他指出，物价增幅有可能在2016年底之前升向欧洲央行低于但接近2%的通胀目标。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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