欧洲央行执委称印钞购债速度将加快 欧元大跌且欧股上涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福/布鲁塞尔5月19日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔称，未来两个月将加快印钞购债速度，同时对债市近期波动表示担忧。
科尔起初是在周一私下作出这番评论。该评论周二公布后在市场引起波动。
在欧洲央行公布科尔的评论后，由于预期将有更多欧元涌入市场，欧元大跌，欧洲股市升至多年高位。
科尔称，最近债市收益率大涨令人担忧，欧洲央行5月和6月可能“温和”增加购债，以免低于每月购买目标。不过他称，两者之间无关。
其他央行官员也表达了对欧洲央行债券购买计划的支持。这项刚推出不久的计划被称为量化宽松。根据该计划，欧洲央行每月购买600亿欧元债券，其中主要是公债。
“如有必要，欧元体系随时准备采取进一步的措施，”欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在巴黎表示。
市场反应热烈，将欧元压低至1.12美元下方，公债收益率(殖利率)也回吐部分涨幅，表明印钞对于市场信心至关重要。
欧洲央行的一位发言人表示，原本是打算立即公布科尔的讲话，但中间出现错误，导致讲话被推迟到周二早间才发布。
印钞已帮助提高银行放贷，并提振物价涨幅，尽管二者仍保持在低位。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英；审校 杜明霞)
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