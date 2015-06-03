焦点：欧洲央行认为经济成长乏力 承诺继续实施量化宽松政策

路透法兰克福6月3日 - 欧洲央行周三表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。

央行会议决定维持指标利率在纪录低点不变，会后央行总裁德拉吉在讲话中还敦促同希腊达成协议，以便让该国留在欧元区。若得不到援助，希腊将面临债务违约。

德拉吉表示，最终协议应考虑到希腊经济下滑的现实，特别是在设定财政目标时候。这一态度有可能被视为一种让步。目前希腊问题仍在磋商中，该国政府认为国际债权人为其设定的财政目标过于苛刻。

但他还明确表示，在欧元区金主开始发放贷款前，欧洲央行不会通过放宽短期融资限制，帮助希腊财政度过难关。

“欧洲央行管理委员希望希腊留在欧元区，”德拉吉在记者会上表示。

“在决定什么应该是希腊合适的预算盈余数据时，应该要把希腊目前下行的成长前景纳入考量。”

投资银行巴克莱表示，德拉吉谈话的论调可能暗示欧洲央行的立场趋于妥协。德拉吉在谈话中提及“社会公平”。

“我们认为，德拉吉在答覆中的措辞，包括‘社会公平’，暗示了欧洲愿意考虑到希腊的需求，”巴克莱表示。

然焦躁不安的债市因德拉吉的谈话而大跌，通常走势稳定的德国10年期公债收益率DE10YT=RR持续扬升，两天来已弹升逾30个基点，为数年来最大升幅。

分析师纷纷探求造成周三债市走势的原因，摩根大通称，市场对2015年通胀率预估略增加的反应有些过度。

德拉吉称，近几周的下滑是缘于一系列因素，他强调欧央行将关注这一市场波动性。

“我们应习惯于较高波动性的时期，”他说道。“在利率处于极低水准时，资产价格趋势倾向于出现较高的波动。”

**继续推行QE**

虽然通缩已经终结，且5月物价上升速度要超过市场预期，这缓解了欧央行最头疼的问题，但德拉吉承认经济前景趋于黯淡，且欧央行略微调降2017年区内经济增长预估。

“经济增长动能减弱，成长趋于温和...大多数是因为欧元区之外的经济表现疲弱，尤其是新兴市场。”他说道。

不过他仍表示，部分受惠于欧央行庞大的量化宽松政策，经济将扩大增长步伐，且目前风险更加均衡。

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欧洲央行今年稍早推出此项资产购买计划，旨在提升物价，力争使通货膨胀到2017年基本达成央行设定的目标。

初期迹象表明，此项计划已经发挥效力。本周数据显示，欧元区5月份通胀率已转为正值，备受关注的核心通胀率更是跳升至0.9%，促使欧洲央行将全年通胀率预估值从3月份预期的持平上调至0.3%。

明年通胀率预期为1.5%，到2017年预期升至1.8%，这与稍早前的预期一致，但德拉吉称，前提必须是资产购买计划得以全面实施。

“物价和成长稳定性风险仍偏向下行，”花旗在一份报告中称，“成长风险主要来自欧洲以外地区，所以即便是下行风险也会渐渐变弱。”

随着全球油价开始上升，而且去年油价大跌的影响预计到2015年底也将消失殆尽，物价压力应会自动上升。

但德拉吉不接受任何关于应提早结束印钞行动的建议，表示即便是讨论如何结束计划，都还为时尚早。

“退出策略是一个非常高层面的问题，现在还远不到时候，所以我们暂时不会讨论任何与退出相关的事宜，”他表示，并称在通胀方面还有“很长一段路要走”。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/孙茉莉/刘秀红；审校 李爽/李婷仪)

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