焦点：欧洲央行总裁德拉吉称将快速行动提振通胀 全球需求恶化

图为欧元硬币和股票走势图。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福11月20日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五表示，该央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率。这是欧洲央行迄今发出的最强烈暗示，预示央行将在12月3日会议上出台新的刺激举措。

德拉吉强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具，帮助阻止通胀率进一步下跌。

他表示，欧洲央行无法达成2%通胀目标的风险升高。“如果我们(在12月3日)确定，当前的政策道路不足以实现我们的目标，我们将尽我们所能尽快提升通胀，”德拉吉在法兰克福的记者会上说道。

德拉吉表示，欧元区经济复苏的力道温和，全球需求前景、特别是新兴市场的需求前景在最近数月明显恶化。

他的看法可能会遭到央行管理委员会一些其他委员的反对。该委员会包括执委会成员以及欧元区19个成员国的央行总裁。

德国央行总裁魏德曼在同一场合则坚持对经济更加乐观的看法，为采取新政策举措前耐心等待给出理由。

“我认为没有理由唱衰经济前景，或描绘出一幅黯淡景象，”魏德曼称。“我们也不应忘记，已经采取的货币政策举措还需要时间才能充分在经济中发挥效果。”

在德拉吉发表讲话后，欧元一度跌至1.0664美元，兑英镑也接近三个月低点。欧元随后扳回跌幅，重新站上1.07美元。

**为QE辩护**

欧洲央行自3月以来每个月购买600亿欧元(640亿美元)以公债为主的资产，以此帮助推升通胀率，但10月物价仅上涨0.1%。

德拉吉为欧洲央行的量化宽松(QE)资产购买政策辩护，称该政策压低了欧元区企业的借贷成本。

他指出，可能扩大资产购买计划规模或延长其时间，也可能调整所购资产的构成，以进一步刺激经济；而存款利率可能被再度调降，以扩大QE政策的影响。

欧洲央行存款利率目前为负0.2%，意味着银行把资金存放在欧洲央行还要支付利息。负利率刺激银行放贷，而非将资金储备堆在欧洲央行。

一些人士质疑超低利率政策的益处，德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Juergen Fitschen表示，负利率带动的银行放贷规模增加，或许仍不足以抵消该政策同时导致银行利润率下降的冲击。

市场也已经预期欧洲央行将在12月3日采取进一步行动，很有可能包括继续调降存款利率，并决定在2016年9月之后继续实施资产购买计划。该央行原计划在2016年9月结束购买资产。

德拉吉称，若欧洲央行认为欧元区通胀率面临进一步远离央行目标的风险，就将采取行动。这一言论呼应了央行管理委员会在10月会议上表达的关切。

“如果我们认为，中期物价稳定目标的风险平衡倾向下行，我们就将采取行动，使用我们可以利用的所有工具，”德拉吉称。(完)