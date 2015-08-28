路透调查：欧洲央行将量化宽松延长至2016年9月之后的机率上升

路透8月27日 - 路透调查显示，由于担心大宗商品价格大跌及近来欧元反弹将使通胀率维持在低位，欧洲央行将刺激计划延长至2016年9月之后的可能性越来越大。

欧洲央行实施每月600亿欧元(680亿美元)债券购买计划将近半年，欧元区的通胀率仍停留在仅0.2%的水平，而且几乎没有很快反弹的希望。

欧洲央行首席经济学家普雷特周三暗示，受中国金融市场动荡风险及对低通胀的担忧影响，欧洲央行可能会通过增加购债额或是延长实施期限，来加大刺激计划的力度。

参与本次调查的47名经济学家中有25人认为，欧洲央行会将延长量化宽松的实施时间。

有21名经济学家表示，欧洲央行将在明年9月按计划结束刺激措施，有四名经济学家说，该央行会增加每月购债规模。

“我们的核心观点是，欧洲将在2016年9月如期结束量化宽松计划，”天达的经济学家Philip Shaw说。

“不过，该央行延长购债计划的机率越来越大，以应对近来不断上升的通胀趋缓压力。”

在额外回答另一个问题的37名经济学家中，有23人表示，和一个月前相比，他们对欧洲央行达到略低于2%的通胀率目标的信心有所下降。

但在利率接近于零，以及存款利率处于负值的情况下，欧洲央行剩下的政策选项寥寥无几。

在回答欧洲央行是否有可行的替代措施来取代量化宽松，因应欧洲区经济再度放缓时，46名做了回答的经济学家中，有34人表示，该央行别无其他措施。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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