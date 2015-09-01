调查：欧洲央行没有能替代量化宽松的“可行”办法

路透8月31日 - 欧洲央行或许正在偏离轨道。

今年年初，除了该行的量化宽松向市场注入活力外，欧元贬值和油价下滑也被视为能给消费者带来额外的刺激。

但现在，欧元正朝着年初水平回升，通胀预期也再度回落，最新的数据显示，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期仅上升0.2%。

上周路透对46位分析师进行了调查，调查的问题是，若欧元区经济再现严重疲势，除了每月购买以主权债为主的债券之外，欧洲央行是否有其他可行的替代办法，这些分析师中有34人回答称“没有”。

“除了量化宽松，欧洲央行没有什么可行的替代办法。仅剩的办法是直接购买债券，”德国商业银行的高级分析师Michael Schubert说。

但路透访问的12位分析师表示，欧洲央行还有其他可选方案，但在问及该行可以采取其他哪些政策时，他们的回答模糊而宽泛。

一些人表示，欧洲央行可以重新推出“前瞻指引”，还有人表示，该央行可以启动定向长期再融资操作(TLTRO)，后者至少也取得了一定的成效。

两名分析师表示，欧洲央行可以采用直接货币交易(OMT)。也有一些人表示，该央行可以下调再融资利率，并进一步下调已为负值的存款利率。

由于剩下的替代办法寥寥无几，欧洲央行更有可能将每月购债计划延续至2016年9月之后。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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