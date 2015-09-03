焦点：欧洲央行料将下调通胀预估 但会为增加QE规模做好准备

路透法兰克福9月3日 - 由于油价下跌和中国经济放缓，欧洲央行势必会在周四下调通胀预估，还有可能承诺，若前景变得更加黯淡，央行将增加债券购买计划的规模。

欧洲央行料将维持利率不变，并表示尽管无法达到中期通胀目标的可能性上升，但现在还不是采取具体政策行动的合适时机。该央行还有可能会说，其规模超过1万亿(兆)欧元的资产购买计划正在发挥作用，尽管见效缓慢。

在经历了短暂的通缩后，欧洲央行在3月启动每月600亿欧元(677亿美元)的资产购买计划，以刺激通胀。

欧洲央行试图使通胀率回升至略低于2%的水平，但几乎所有关键价格驱动因素都对该行的这一努力不利。欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)仅较上年同期上升0.2%。

油价自5月以来下挫35%，铁矿石价格直逼历史低点，欧元意外走坚，而7月即为欧洲央行一大忧虑的中国经济成长更大幅放缓。欧洲央行青睐的一项通胀预期指标--五年、五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R已自7月的1.85%降至1.7%。

接受路透调查的分析师多数预计，欧洲央行终将延展或扩大量化宽松计画。四分之三分析师表示，该行可用的政策工具所剩无几，把预订明年9月结束的量化宽松予以调整，是惟一可行的办法。

“欧洲央行量化宽松带来的经济效应正在消退，通胀预期位于低档，全球经济成长更面临中国经济急剧放缓的威胁，”苏格兰皇家银行在客户报告中表示。

欧洲央行首席经济学家普雷特曾经表明，市场不应怀疑欧洲央行采取行动的“意愿及能力”。但欧洲央行执委科尔及副总裁冈斯坦西欧等其他决策官员则表示，该行要过一段时间才会采取行动，目前倾向于维持政策不变。

欧洲央行也将主张，油价下跌仅会对通胀造成短暂冲击，尽管短期通胀预期进一步下调，但对此前预估为1.8%的2017年通胀率，其影响将更为有限。

“鉴于围绕中国的不确定性上升，欧洲央行采取观望态度的同时，可能对外部事件保持高度警惕，”意大利裕信银行(UniCredit)表示。

“我们预计欧洲央行总裁德拉吉对这种更具挑战的环境的反应将是，强力承诺如果物价稳定遇到威胁将进一步放宽政策，”其补充称。

欧洲央行还将强调QE带来的一些积极影响，即便自2013年初开始通胀率就低于2%。

7月欧元区企业信贷增速为2012年初来最快，失业率下降，综合采购经理人指数(PMI)意外上升，为经济增长可能回升带来一线希望，尽管第二季经济表现低迷。

欧洲央行可能表示，中国市场动荡对欧元区的影响有限，市场震荡期间欧元区二线国家公债收益率温和上升，显示欧元区经济体质处于多年来最好状态。(完)

(编译 汪红英/龚芳/杜明霞；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。