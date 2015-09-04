（更正）焦点：欧洲央行下调经济增长及通胀预测 暗示可能扩大QE

(更正：因译文有误，正文第九段应为“对单一债券的最高购买比例”，非“主权债购买比例上限”)

* 欧洲央行对经济增长和通胀的预测较6月下调

* 认为中国和新兴市场将带来更多风险

* 德拉吉称现在采取新举措为时过早，但欧洲央行做好准备

* 量化宽松计划可能会在“规模、组成和期限”上有所调整

* 欧元大跌，股市上涨

路透法兰克福9月3日 - 欧洲央行(ECB)周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。

欧洲央行一如普遍预期维持利率不变，称经济增长可能受新兴市场尤其是中国增长动力减弱拖累，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。

新的预测明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色，央行称复苏情况令人失望。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松仅六个月后就采取新举措。

欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

“欧洲央行在加大货币政策力度方面并没有特别的限制，”德拉吉在记者会上称。“欧元区经济增长前景的风险仍偏下档，尤其反映出外部环境相关不确定性加剧。”

受德拉吉讲话影响，欧元兑美元下跌1%，欧洲股市大涨，欧债收益率下跌，因投资者开始考虑欧洲央行新的政策举措。

Berenberg分析师Holger Schmieding称，“欧洲央行的措辞显示，若经济增长前景和通胀进一步疲软，该行将亳不迟疑扩大资产购买规模，并延展至2016年9月以后。”

“至少从声明中看，欧洲央行非常明确：无需更多骚动就能触发该行的回应。我们可以把这视作口头干预。”

欧洲央行对量化宽松(QE)计划进行了微调，将对单一债券的最高购买比例由25%提高至33%，前提是这样不会使其掌握拥有否决能力的份额；此次调整被视为采取进一步举措做铺垫。

德国商业银行分析师Joerg Kraemer表示，“距离2016年9月还有很长一段时间，市场可能对欧洲央行仅仅宣布延长购债反应不大。”

“我们认为欧洲央行更有可能宣布提高每月购买规模，令市场认为该行将把购债计划延长至2016年9月过后一段时间，”Kraemer补充说。

**中国因素的影响**

欧洲央行预计欧元区今年的消费者物价调和指数(HICP)平均升幅仅为0.1%，低于之前预计的0.3%。欧元区目前整体通胀率为0.2%。

欧洲央行甚至还将2017年的通胀率预期从1.8%下调至1.7%。这表明，即便再过几年，要实现其略低于2%的通胀目标，可能也很难。

德拉吉还说，这些预估是在8月上半月做出的，这更增添了变数。中国股市动荡最严重时期以及油价下跌都在下半月，因此上述预估或许仍过于乐观。

不过，欧元区前景相对稳健。该地区贷款在增加，失业率下降，欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)也出人意料地上升。

与此同时，外部环境展望也有所恶化。在需求疲弱、产能过剩和投资下滑的打击下，中国经济增长速度料将降至20年低点。

该国经济还遭受股市重挫与人民币意外贬值的进一步冲击。这两个因素也震惊全球市场，并可能引发中国与主要贸易伙伴之间的关系紧张。

德拉吉指出，中国增长遇阻还将削弱其他新兴市场，进而影响全球。

“引导经济有序发展从来就不轻松，特别在这个国家还面对着其他结构性问题的时候，”RBS称。“如果中国不能很好地控制信贷紧缩，就可能令这一问题蔓延至其他国家。”

欧洲央行目前预期，欧元区经济今年将增长1.4%，低于此前预估的1.5%。而对2017年的增长预估则从2.0%下调至1.8%。德拉吉表示，调降预估值是由于外部需求趋疲。

路透在欧洲央行周四会议前访问的分析师大多认为，该央行将延长或扩大资产购买计划。四分之三的受访者称，该行已经没有可用的工具，调整QE计划是仅有的选项。(完)

(编译 王丽鑫/张荻/汪红英/徐文焰；审校 许娜/龚芳/徐文焰/白云)

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