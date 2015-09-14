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国际财经 | 2015年 9月 15日 星期二 07:10 BJT

路透调查：欧洲央行料加速购债 并将QE计划延至明年9月以后

路透9月14日 - 路透周一对欧元货币市场交易员调查显示，面对通胀预期下降，欧洲央行将扩大资产购买计划，并将其延至明年9月以后。

欧洲央行的资产购买计划已实行六个月，计划再继续一年结束，但路透访问的交易员称，欧洲央行将加大刺激，以提振经济并推升通胀。

19位受访交易员中有11位表示，欧洲央行将加快购债速度，调查中值显示，预计欧洲央行每月购债规模将增加200亿至800亿欧元。

多数交易员还指出，欧洲央行将宣布量化宽松举措新的结束时间，或许会在年底前宣布。

“我认为，就欧洲央行而言，没有其他备选举措，”一位交易员表示。“他们希望提升通胀预期，目前趋势却与之相反。”(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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