路透调查：欧洲央行料加速购债 并将QE计划延至明年9月以后

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济稳步成长或推升利率及美元汇率
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透9月14日 - 路透周一对欧元货币市场交易员调查显示，面对通胀预期下降，欧洲央行将扩大资产购买计划，并将其延至明年9月以后。
欧洲央行的资产购买计划已实行六个月，计划再继续一年结束，但路透访问的交易员称，欧洲央行将加大刺激，以提振经济并推升通胀。
19位受访交易员中有11位表示，欧洲央行将加快购债速度，调查中值显示，预计欧洲央行每月购债规模将增加200亿至800亿欧元。
多数交易员还指出，欧洲央行将宣布量化宽松举措新的结束时间，或许会在年底前宣布。
“我认为，就欧洲央行而言，没有其他备选举措，”一位交易员表示。“他们希望提升通胀预期，目前趋势却与之相反。”(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”