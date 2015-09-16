专访：欧央行量化宽松规模相对不大 仍有扩大空间--副总裁

路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措来得小。其并称，欧洲也需要美国和中国经济来驱动。

欧洲央行于3月开始资产买进计划，藉此让欧元区脱离通缩，协助了欧洲经受住希腊和中国市场动荡，但未来几个月欧元区通胀率可能再次转为负值，冈斯坦西欧表示，因此央行准备好必要时扩大量化宽松计划的规模、组成成份及持续期间。

冈斯坦西欧称，和其他央行相比，尤其是美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行，欧洲央行过去几次的买债规模是小巫见大巫。

“我们买进的总资产规模相当于欧元区GDP的5.3%，美联储买进的资产占美国GDP的近25%，日本央行买债规模占GDP的64%，英国央行买进规模则占英国GDP的21%，”冈斯坦西欧在接受路透专访时表示。

“所以我们和主要央行的做法差得远呢，”冈斯坦西欧称，“这并非一个标尺...(但)存在一个范围，如果必要的话。”

有人批评量化宽松没有效果，冈斯坦西欧对此不以为然，指出尽管金融市场情绪紧张，但通胀预期改善、银行信贷增长且借款成本下降。

他还表示，即便现在市场波动比以往更加普遍，但央行应把眼光放在波动之外。

“货币政策不是为了微调金融市场的波动性，”他称，“央行应独立于金融市场，不能跟随他们的全部波动。”

路透周一对欧元货币市场交易员调查显示，面对通胀预期下降，欧洲央行将扩大资产购买计划，并将其延至明年9月以后。

确实，欧洲央行衡量长期通胀预期的主要指标之一--五年、五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R已跌穿1.7%，不及欧洲央行略低于2%的通胀率目标。

冈斯坦西欧在谈及不确定性时表示，主要看美国和中国。

“我们需要看到美国强劲复苏，”冈斯坦西欧说。“中国可能仍稳定立场，短期内增长率仍可保持在6%以上。”

中国8月财政支出同比增长26%。近期数据进一步表明，中国经济继续失去动能。

**希腊**

尽管希腊危机动摇了欧元区的信心，冈斯坦西欧表示，“从不可能真的”把希腊赶出欧元区，因为法律不允许那样，且当前欧洲必须去除有关欧元区生存能力的任何挥之不去的疑虑。

将在本月选举后上任的希腊新政府，必须对850亿欧元援助协议做出保证，且如果该计划继续循序进展，放松资本管制应指日可待。

“循序解除资本管制的基础已经奠定。”冈斯坦西欧称。“将会解除管制，一如塞浦路斯那样。”

他补充道，不应以单纯的比率来看待希腊债务，他预计在首次评估讨论债务可持续性时，包括国际货币基金组织(IMF)等各方观点将趋于一致。

“债务扣减已被各成员国拒绝，考虑到那庞大的数字，我当然希望能避免减债。”冈斯坦西欧并称。“你愈深入探究数字，似乎就愈可能浮现那样的结论。”(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫/李爽/张若琪 审校 孙茉莉/王兴亚/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。