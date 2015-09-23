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国际财经 | 2015年 9月 24日 星期四 07:12 BJT

欧洲央行管委称既没有讨论退出也没有讨论延长QE

路透卢布尔雅那9月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇周三表示，目前欧洲央行没有讨论修改万亿欧元的购债计划。

“由于货币政策有滞后效应，因此讨论其他情况有些太早...”雅兹贝奇在银行业会议间隙对记者表示。

“目前我们既没有讨论退出，也没有讨论延长量化宽松(QE)，”他并称。

ECB本月稍早表示，2017年通胀率达不到目标的风险增大，因此准备变动量化宽松规模、组成或期限。

ECB今年3月推出该计划，到明年9月前结束。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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