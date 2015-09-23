欧洲央行管委称既没有讨论退出也没有讨论延长QE

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透卢布尔雅那9月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇周三表示，目前欧洲央行没有讨论修改万亿欧元的购债计划。
“由于货币政策有滞后效应，因此讨论其他情况有些太早...”雅兹贝奇在银行业会议间隙对记者表示。
“目前我们既没有讨论退出，也没有讨论延长量化宽松(QE)，”他并称。
ECB本月稍早表示，2017年通胀率达不到目标的风险增大，因此准备变动量化宽松规模、组成或期限。
ECB今年3月推出该计划，到明年9月前结束。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。