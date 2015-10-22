（更正）焦点：欧洲央行料将按兵不动 但为更多刺激举措敞开大门

(更正：因译文有误，内文第10段改为“欧元兑美元目前交投在1.13美元”，非“1.13欧元”)

路透法兰克福10月22日 - 欧洲央行可能为更多货币政策刺激敞开大门，但周四会议上料不会有新的政策举措，因其等候有关欧元区通胀前景的最新指标。

欧元区9月消费者物价下滑，引发外界揣测欧洲央行将扩大其每月600亿欧元资产购买的规模。该购买计划于3月推出，旨在帮助通胀重回央行略低于2%的目标。

欧洲央行决策者虽然强调其准备采取行动，但曾表示物价下跌主要是欧洲央行无法左右的能源成本所致，此外，新兴经济体放缓是否将对欧元区带来持久的影响则还不明朗。

许多人并希望2014年油价崩跌的基期效应消退将有助于在年底前推升通胀。

他们的谨慎基调暗示，欧洲央行将会等到12月央行人士最新通胀预测出炉后才会决定是否要调整量化宽松计划。目前央行内部有关货币政策的效果是否已到极限的讨论似乎已然成形。

“我们认为欧洲央行将暗示准备在有必要时采取行动，而且进一步宽松政策的大门敞开，但较有可能在12月或明年1月的会议采取行动，”摩根大通客户报告称。

欧元区经济成长再度放慢，甚至区内龙头德国最近也公布一连串糟糕数据。欧洲央行偏爱的通胀预期衡量指标之一--“五年、五年远期”损益平衡通胀率已从7月的1.85%下滑至1.7%。

不过，银行业信贷调查结果持续好转，令欧洲央行总裁德拉吉更有底气宣称，量化宽松政策正对实质经济起效，因此没有调整政策的迫切需要。

德拉吉已表示，如果通胀风险加剧或者融资环境趋紧，欧洲央行将准备出手干预，他指称汇率是物价稳定的关键因素之一。

欧洲央行9月会议以来欧元已经走强，部分归因于美联储没有升息，欧元兑美元目前交投在1.13美元的水平。

“欧元/美元的‘痛苦门槛’似乎在1.15-1.20，”UniCredit Research首席欧元区分析师Marco Valli说。“这暗示温和派言论很有可能持续，而且本周可能增强。”

**采取更多行动的空间**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧近期表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措来得小。

根据最近路透对分析师的调查，关于欧洲央行量化宽松延至2016年9月之后的可能性，分析师的预估中值为70%；分析师并认为未来六个月增加每月资产购买规模的可能性有40%。

不过，分析师已经警告称，增加购买规模可能导致未来可买债券短缺，而延长计划期限可能要求欧洲央行调整操作规则以避免触及技术限制。

这些问题，加上欧洲央行未能重振资产支持证券市场，已经令央行可购资产的范围扩大至企业债甚至股票的可能性增加。但央行直接参与私营企业或将在政治层面以及内部遇到阻力。

根据摩根士丹利估计，市场目前认为欧洲央行进一步下调负0.20%存款利率的可能性有五成。外界认为下调存款利率能够压低欧元，但将是史无前例的，可能损害欧洲央行的可信度，因为德拉吉曾反复表示不会进一步调降存款利率。

周四的会议将在瓦莱塔召开，对于即将卸任的爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)和法国央行总裁诺亚来说，是最后一次参加该会。

随着量化宽松政策在推高通胀方面的作用渐弱，而又无明显的解决办法，让人不禁发出疑问，欧洲央行是否已经无计可施？

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼上周表示，需要采用“新工具”。他在讲话中提到了经济改革、加强欧洲一体化以及刺激需求的措施，外界认为指的是更具扩张性的财政政策。

鉴于货币政策已经是超宽松，加上欧元区面临着人口老龄化等结构性挑战，部分经济学家甚至表示欧洲央行最终将不得不降低目标。

“在通胀率长期达不到目标的情况下，欧洲央行需要接纳如下观点，即需要更长的时间来实现目标抑或调整目标，”法国兴业银行的Anatoli Annenkov称。(完)