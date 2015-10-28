焦点：德拉吉与温和派妥协 预示欧洲央行12月将有宽松举措

2015年2月24日，法兰克福，一张面值20的欧元票样上欧洲央行总裁德拉吉的签字。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福10月27日 - 央行方面的消息人士称，鉴于一些欧洲央行利率制定者上周主张立刻放松政策，总裁德拉吉决定采取折衷方法，与温和派站在同一阵线，并建立央行在12月出招的预期。

一名知悉讨论情况的消息人士称，几位具影响力的管委主张，欧洲央行资产负债表规模仍相当小，特别是和美联储对比时；而且，以丹麦负存款利率为例，表明仍有降息的空间。

德拉吉并没有如市场所预期的那样表达观望态度，而是选择释出更温和且明确的讯息，维系住欧洲央行建立共识的传统，这一点让屡屡在关键时刻沟通不良的美联储相形见拙。

“必须了解的是：欧洲央行管理委员会是有共识的，”一位要求匿名的利率制定者说。“12月可能会有行动。

“通胀率就是不往上走，存在落入日本式流动性陷阱的风险，”这位管委会成员说。

欧元区当前通胀率处于负值区域，欧洲央行距离实现接近2%的通胀目标还相去甚远；而且在能源价格下滑以及新兴经济体增长放缓的负面影响下，央行每月购买600亿欧元(660亿美元)资产的计划显得力度不够。

消息人士称，欧洲央行管理委员会在马耳他的会议上讨论了各种可能的措施，普遍认为相较于单独某项措施，组合拳可能更加有效。

另一位欧洲央行管理委员会成员称，由于美联储延迟升息，德拉吉的讲话起到了弱化欧元的预想效果；这一结果非常关键，因为汇率是货币政策传导的重要渠道。

尽管加大资产购买力度可能会进一步令市场流动性紧缩，但据直接了解情况的一位消息人士称，关于市场供应的担忧有些过头，欧洲央行可以启用新的工具，而且即便继续购买公债也有足够的回旋余地。

另一位知情人士警告称，市场对德拉吉的讲话可能反应过度，等到12月份欧洲央行发布新的通胀预期是正常的作法。

由于货币政策已经超级宽松，加大刺激的空间可能有限。

路透在上周四会议后调查近60位分析师的结果显示，在12月3日政策会议上欧洲央行宽松货币政策的可能性为80%。

**沟通者**

德拉吉一直是出色的沟通者，修复了欧洲央行的声誉。欧洲央行管理委员会有25位委员，有时发言有许多不同的声音，徒留市场揣测。

从2012年欧元区危机高峰时承诺“竭尽所能”拯救欧元，乃至今年意外推出1万亿欧元量化宽松计划，德拉吉已成为善于了解市场需求并慷慨给予的专家。

“欧洲央行真的已经变成沟通大师了：引领市场，之后给得更多，”意大利裕信银行(UniCredit)首席分析师Erik Nielsen在给客户的报告中表示。“我认为德拉吉在上周四会议上多少已经给出了大礼包：第二轮量化宽松(规模、组成成份及期限)以及(不幸地)降息。请记位，它们不习惯给得太少。”

德拉吉目前鲜明的立场，与美联储形成强烈对比。美联储将于周二及周三举行会议。

美联储高官释出的信号自相矛盾，令市场毫无头绪，美国升息预期已推后至明年，即使美联储主席叶伦表示，预期年底年有必要升息。

“联邦公开市场委员会(FOMC)副主席与理事会副主席，在政策的关键时刻各说各话，这绝非好事，”美联储前研究主任David Stockton表示。

“比对德拉吉与叶伦的沟通方式，重要的是要记得德拉吉一直是在应付一场危机，”Stockton表示，“叶伦面对的环境大不相同，谨慎的微调比大动作的声明更加重要。”

**只是说说还不够**

德拉吉目前的问题是，全世界都在看，他必须有所作为，因为欧洲央行带动的市场走势，影响力将遍及全球。

“如果言行不一，市场会出现相当大的反扑力道，”一位匿名日本决策人士表示。

第二轮量化宽松的效果，肯定小于第一轮，欧洲央行管理委员会的共识也可能存在风险，因为进一步宽松意味着政府借贷成本降低，而部分央行人士将此视为实际上的货币融资。

各国政府也没有毫不松懈地促进本国的增长，欧洲央行放宽政策缓和了各国政府的压力，让它们不急于制定长期举措。这些举措眼下可能要付出相当高的政治代价，但长期来看将可支撑经济成长。(完)